Bosch gaat zijn app-store Azena voor intelligente online camerasystemen sluiten.

Volgens TechCrunch gaat Azena, een zelfstandig onderdeel binnen het Bosch-concern, stoppen met het aanbieden van oplossingen via een app-store aan externe partijen. Wel zal de app-store intern aan Bosch-projecten blijven deelnemen. Voor externe klanten die de oplossingen voor slimme op AI gebaseerde securitycamera’s al gebruiken, betekent het dat alleen onderhoud en ondersteuning nog beschikbaar blijven. Bosch is van plan alle bestaande contracten met klanten volledig na te komen.

App-store Azena

De app-store Azena van het Duitse techconcern ontstond in 2018 na de oprichting van de startup Security and Safety Things (SAST). Deze startup ontwikkelde een platform waarmee ontwikkelaars software, vooral voor video-analytics, voor slimme camerasystemen konden ontwikkelen.

Het platform bestond ook uit een gecontroleerde app-store voor op open standaarden te ontwikkelen software voor met het internet verbonden camera’s. Op het hoogte punt leverde de app-store tegen de 100 oplossingen.

Vanaf 2020 ging deze startup verder onder de naam Azena met kantoren in de VS en in Duitsland en lanceerde de app-store. In de afgelopen jaren heeft deze app-store, ondanks miljoenen investeringen, blijkbaar niet opgebracht van wat ervan werd verwacht, schrijft TechCrunch verder. Recent werkte Azena nog aan een besturingssysteem voor camera’s die ondersteunde camerasystemen het mogelijk maakte meerdere AI-gebaseerde apps gelijktijdig te draaien.

Slecht beveiligde apps en firmware

Azena kwam eerder dit jaar ook in het nieuws toen werd ontdekt dat de app-store de gehoste oplossingen minimaal aan audits onderwierp. De ethische en juridische zaken rondom het toepassen van functionaliteit zouden bij de gebruikers liggen en niet bij de aanbieder zelf. Denk daarbij om zaken voor bijvoorbeeld het zeer accuraat detecteren van wapens of menselijk gedrag.

Daarnaast, zo gaf het bedrijf zelf toe, wist de app-store niet hoeveel camera’s de software draaiden en wist het niet of via zijn platform verkochte apps wel legaal waren of overeenstemden met compliance- en privacywet- en regelgeving.

Bovendien werd ontdekt dat het met de security van het platform en de beschikbare apps slecht was gesteld. Het patchen van exploits lag jaren achter, zodat cybercriminelen eigenlijk vrij spel hadden op camerasystemen. Ook stond de Azena-firmware toe dat gebruikers applicaties op de camerasystemen konden laden buiten de app-store om.

Tip: Bosch mikt op een verbonden wereld met miljardeninvestering en IBM quantum computing