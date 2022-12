Een Europese wetswijziging maakt het makkelijker voor lidstaten om te investeren in vaste en mobiele netwerken. De wijziging stelt de Nederlandse overheid in staat om steun te bieden voor providers van dunbevolkte gebieden.

In 2021 presenteerde de Europese Commissie een richtlijn voor de digitalisering van lidstaten. Brussel wil dat iedere Europese inwoner en elk Europees bedrijf tegen 2030 toegang heeft tot 5G en gigabit-internet.

De doelstelling is geen probleem voor dichtbevolkte gebieden. Hier is het interessant voor providers om 5G- en gigabit-internet te leveren, want hier bereiken providers de meeste potentiële klanten.

In dunbevolkte gebieden ligt het anders. Providers zijn zelden bereid om netwerken uit te breiden naar regio’s met weinig klanten. Dit betekent dat bedrijven en inwoners in sommige gebieden momenteel geen toegang hebben tot hogesnelheidsinternet.

De Europese Commissie probeert het speelveld gelijk te trekken. Een nieuwe wetswijziging maakt het makkelijker voor lidstaten om in netwerkuitbreidingen van providers te investeren.

Staatsteun

Over het algemeen kunnen Europese overheden alleen bij uitzondering staatssteun bieden voor bedrijven. Het fundament van de Europese Unie is een vrije markt, waarin organisaties van verschillende lidstaten op gelijke voet staan. Als staatssteun altijd en overal werd toegestaan zouden bedrijven in rijke landen een voorsprong hebben op bedrijven in armere landen.

Nederland kan bijvoorbeeld niet zomaar investeren in providers als VodafoneZiggo en KPN. Hetzelfde geldt voor elke andere lidstaat en provider. De nieuwe wetswijziging verandert de situatie. Landen krijgen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om netwerkuitbreidingen te financieren. Naar verwachting gaan de regels vanaf januari 2023 in.

Tijdens de bekendmaking deelde de Europese Commissie een samenvatting van de voorwaarden. Kortgezegd kunnen overheden alleen in netwerkuitbreidingen investeren die bijdragen aan hogesnelheidsdekking en zonder staatssteun niet gangbaar zijn. Dit geldt voor mobiele 5G-netwerken en vaste gigabit-verbindingen.

Nederland

Het Nederlandse kabinet is van plan om de wetswijziging te benutten. De overheid wil dat alle Nederlandse burgers en bedrijven tegen 2030 toegang hebben tot een internetverbinding van 1 gigabit per seconde of meer, oftewel gigabit-internet. Minister Micky Adriaansens (EZK) maakte de doelstelling in november bekend.

Uiteindelijk moeten Nederlandse providers de verbindingen waarmaken. De benodigde netwerken zijn van hen. 10 procent van Nederland heeft nog geen toegang tot gigabit-internet. De dunbevolkte regio’s zijn kansarm voor providers. In elk ander geval waren de gebieden allang gedekt.

Adriaansens wil providers gaan overtuigen met staatssteun, wettelijke verplichtingen of een combinatie van beide. Inmiddels weten we dat het plan door de Europese wetswijziging mogelijk wordt gemaakt.

