Volgens NLConnect werden er in het afgelopen jaar meer dan een miljoen glasvezelaansluitingen gelegd in Nederland. Een recordjaar, aldus de brancheorganisatie.

In februari wees een rapport van Telecompaper uit dat Nederland vorig jaar 885.000 glasvezelaansluitingen rijker werd. NLConnect stelt dat het aantal in 2022 op meer dan een miljoen ligt. Volgens de brancheorganisatie kan elk Nederlands huishouden op dit tempo binnen drie jaar een glasvezelaansluiting krijgen.

De cijfers zijn gebaseerd op vragen bij ‘verschillende leden’ uit de branche, maar verdere details ontbreken. NLConnect noemt niet hoeveel glasvezelaansluitingen er daadwerkelijk worden gebruikt. De brancheorganisatie stelt dat de bezettingsgraad in augustus 50 procent naderde, maar de huidige status werd niet vermeld.

Naast het aantal glasvezelverbindingen ziet NLConnect een toename in gigabitinternet, oftewel aansluitingen van 1Gbit/s of meer. 97 procent van alle woningen in Nederland zou over een dergelijke aansluiting beschikken. Minister Micky Adriaansens (EZK) kwam in november met een ander getal. Volgens Adriaansens heeft ongeveer 90 procent van Nederland toegang tot gigabitverbindingen.

Gigabitinternet voor iedereen

De minister noemde het cijfer in verband met een doelstelling. Het kabinet wil dat alle burgers en bedrijven in Nederland tegen 2030 toegang hebben tot gigabitinternet. Volgens de cijfers van NLConnect heeft Nederland nog drie procent te gaan, maar Adriaansens suggereerde een gat van tien procent. Het verschil staat gelijk aan honderdduizenden huishoudens.

Om heel Nederland van gigabitinternet te voorzien moeten operators als KPN en VodafoneZiggo gigabitaansluitingen aanleggen in dunbevolkte gebieden. Hier leveren netwerkinvesteringen minder op dan in dichtbevolkte gebieden. Operators zijn commerciële bedrijven. De grote vraag is hoe je een commercieel bedrijf overtuigt om niet-commerciële keuzes te maken. Adriaansens ziet drie opties: staatssteun, een wettelijke verplichting of een combinatie van beide.

Brussel maakt het waar

Europese overheden als Nederland mogen bedrijven niet zomaar spekken. Het doel van de Europese Unie is een vrije markt, waarin organisaties van verschillende lidstaten op gelijke voet staan. Als staatssteun altijd en overal werd toegestaan zouden bedrijven in rijke landen een voorsprong hebben op bedrijven in armere landen.

Een recente Europese wetswijziging maakt de doelstelling van Adriaansens realistisch. Op 12 december liet de Europese Commissie weten dat lidstaten onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid krijgen om in netwerkuitbreidingen te investeren. De nieuwe regels gaan naar verwachting vanaf januari 2023 in.

Kortgezegd kunnen overheden alleen in netwerkuitbreidingen investeren die bijdragen aan hogesnelheidsdekking en zonder staatssteun niet gangbaar zijn. Hieronder vallen de gigabitverbindingen in dunbevolkte gebieden waar Adriaansens in november over sprak. Zodra de regels ingaan kan de overheid operators via staatssteun overtuigen om uit te breiden naar regio’s met weinig commerciële kansen.