Het Groningse datacenter van QTS Data Centers levert in samenwerking met energiebedrijf Warmtestad vanaf nu restwarmte aan 10.000 huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen. De restwarmte wordt geleverd in een grootschalig duurzaam stadsverwarmingsproject.

Warmtestad heeft hiervoor onlangs de bouw van een innovatieve warmtecentrale afgerond die voor de volledige 100 procent op de restwarmte van het datacenter gaat draaien. Hierbij leveren warmtepompen die door de herbruikbare energie worden aangedreven warm water via een bestaand ondergronds netwerk. Dit netwerk bevindt zich de Groningse wijken Paddepoel en Snelwerd en onder de Zernike-campus van de Universiteit Groningen en de Hanze Hogeschool.

Vanaf 2026 moet het project meer dan de huidige 10.000 gebruikers in de genoemde noordelijke Groningse wijken van duurzame energie voorzien, zodat deze gebruikers van het gas kunnen afstappen. Dit moet de CO2-uitstoot van de stad verminderen en bijdragen aan de klimaatneutrale doelstelling van de stad tegen 2035.

Datacenter voor de overheid

Het Overheidsdatacenter Noord (ODC-Noord) van QTS is een van de vier datacenters waar de aanbieder in het noorden van het land over beschikt. Het datacenter biedt datacenter- en clouddiensten als HaaS, IaaS en PaaS voor acht ministeries.

“We zijn blij dat we als eerste onze restwarmte mogen leveren als onderdeel van het programma van WarmteStad om meer dan 10.000 huishoudens, bedrijven en universiteitsgebouwen in Groningen te ondersteunen met kosteneffectieve verwarmingsoplossingen”, aldus VP Energie en Duurzaamheid Travis Wright bij QTS.

