Intel gaat zijn Accelerated Computing Systems en Graphics Group (AGX) opsplitsen in twee verschillende takken. De consumenten GPU’s gaan naar Client Compute Group (CCG) en de server-GPU’s komen in de Data Center and AI (DCAI)-divisie terecht.

Met de opsplitsing van de AGX GPU-divisie denkt de chipfabrikant beter de concurrentie met andere leveranciers aand te gaan, zo is de gedachte. Gezien het belang dat de ontwikkeling en de productie van GPU’s hebben, vindt Intel dat het met deze splitsing een duidelijker beeld naar de klant kan schetsen over welke soort GPU’s zij precies nodig hebben.

Verder moet de stap de ontwikkeling van GPU’s voor beide marktsegmenten gaan versnellen, opschalen en betere go-to-market-mogelijkheden opleveren, aldus een commentaar op Tom’s Hardware.

Opsplitsing

De server-GPU’s, zoals de Ponte Vecchio and Rialto Bridge, gaan nu deel uitmaken van het datacenterportfolio van de chipfabrikant. De GPU’s die Intel voor consumenten ontwikkelt, denk daarbij aan gaming GPU’s en het Intel Arc-portfolio, gaan naar de consumentendivisie Client Compute Group (CCG).

Vooralsnog geeft de chipgigant aan dat het doorgaat met de bestaande en toekomstige producten van gaming GPU’s.

De chipgigant maakt ook bekend dat de huidige directeur van de AGX-divisie Raja Koduri een nieuwe rol gaat krijgen als Chief Architect bij Intel. Hij gaat zich richten op het ontwikkelen van hoogwaardige technische programma’s voor onder meer de integratie tussen CPU-, GPU- en AI-architecturen.

