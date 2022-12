HPE heeft tegenover technieuwssite CRN bevestigd niet met Nutanix in gesprek te zijn over een mogelijke overname van de HCI-leverancier. Onlangs werd dit al gemeld door verschillende andere bronnen.

Tegenover de technieuwswebsite geeft de techgigant bevestigd dat er geen overnamegesprekken plaatsvinden met Nutanix. Dat HPE niet met de HCI-leverancier in gesprek was, was al eerder gemeld door de specialistische dealnieuwswebsite Dealreporter.com. Naar aanleiding van de bevestiging door HPE zou het aandeel Nutanix met 8 procent zijn gedaald.

Overnamegeruchten

De geruchten over een mogelijke deal tussen HPE en Nutanix ontstonden in oktober van dit jaar. Toen meldde Bloomberg dat beide partijen met elkaar in gesprek zouden zijn over een overname. Deze geruchten volgde op eerdere berichten dat Nutanix op zoek is naar een partij om het bedrijf over te nemen. Wel waarschuwde de nieuwsdienst dat eventuele gesprekken niet tot een deal zouden kunnen leiden.

Het bedrijf is al langere tijd bezig veranderingen door te voeren. Onder meer door van een traditioneel softwarelicentiemodel over te stappen naar een op abonnementen gebaseerd licentiemodel.

Flinke prijs

Nutanix zou voor een eventuele overname mogelijk de voorkeur geven aan private investeringsmaatschappijen. Wel moet een koper waarschijnlijk flink in de buidel gaan tasten. De marktwaarde van de HCI-leverancier ligt op ongeveer 6,5 miljard dollar (6,2 miljard euro).

