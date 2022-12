Nederlanders zouden tijdens de afgelopen Kerstdagen minder hebben gebeld. Dit constateert T-Mobile op basis van zijn mobiele netwerkverkeer. Al enkele jaren wordt tijdens de Kerstdagen minder gebeld.

Uit de cijfers van de mobiele aanbieder blijkt dat het aantal telefoongesprekken op Eerste Kerstdag van dit jaar ruim 70 procent lager lag dan tijdens een normale dag. Ook nam het datagebruik, met 10 procent, af ten opzichte van normaal dagelijks gebruik. Over het hele jaar gezien, was Eerste Kerstdag de meest stille dag op het T-Mobile-netwerk.

Eerdere dalingen

De cijfers van T-Mobile zijn niet opmerkelijk. De telecomaanbieder ziet al enkele jaren jaarlijks het aantal telefoongesprekken tijdens de Kerstdagen afnemen. Ook tijdens de kerstdagen in 20219, 2020, en 2021 daalde het aantal gesprekken met ongeveer 70 procent. Op Tweede Kerstdag ligt het aantal gesprekken juist weer wat hoger en wordt 65 procent minder gebeld. Ook in afgelopen jaren lag de daling in het mobiele dataverkeer op 10 procent.

Overige stille dagen 2022

In 2022 waren er ook een paar andere opvallend stille dagen. Zo gebruikten Nederlanders hun telefoon ook minder tijdens andere feestdagen, zoals Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Op deze dagen gebruikten Nederlanders hun telefoon gemiddeld 50 procent minder om te bellen dan op een reguliere dag.

Tip: Zo ziet T-Mobile de toekomst van connectiviteit