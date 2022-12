Wereldwijd is er op dit moment een groot overschot aan processors. Vooral komt dit doordat consumenten vanwege de economische omstandigheden minder devices kopen. Dit schijft de Wall Street Journal op basis van gesprekken met chipproducenten. Pas medio volgend jaar gaat de situatie waarschijnlijk verbeteren.

In tegenstelling tot enkele jaren geleden is er nu wereldwijd een overschot aan processors, zo schrijft de zakenkrant. De oorzaak van dit overschot ligt in de tegenvallende uitgaven van consumenten aan elektronica. Dit komt vooral door de huidige economische omstandigheden, zoals een toenemende inflatie.

Daarnaast is de productie en de levering van elektronische goederen, die vaak chips aan boord hebben, weer sinds de pandemie terug op het oude peil. Dit geldt voor alle segmenten. Waar deze goederen, zoals laptops en pc’s, maar ook smartphones, twee jaar nog geleden als warme broodjes over de toonbank gingen, liggen deze nu steeds vaker te ‘verstoffen’.

Ook is de leveringstijd tussen chipproductie en de levering aan fabrikanten waardoor r steeds meer processors op voorraad zijn. Inmiddels zou de voorraad aan processors op het hoogste niveau in decennia zijn, aldus de Wall Street Journal. Deze voorraad zou zich boven het gemiddelde van de processorindustrie en -supply chain bevinden.

Ontslagen en capaciteitsreducties

De overcapaciteit is echter geen goed nieuws voor de chipindustrie zelf. Het overschot heeft de laatste tijd een reeks aan ontslagrondes opgeleverd. Ook investeren producenten, afgezien van enkele producenten die anticyclisch opereren, minder in hun productiecapaciteit. Op deze manier hopen zij de tegenvallende winsten te compenseren.

Verbetering in 2023

Voor het komende jaar verwachten de meeste chipproducenten dat de markt weer gaat verbeteren. Wel is er nog veel onzekerheid wanneer die verbeteringen precies gaan plaatsvinden. Voor iedere producent is dat anders. Halverwege 2023 moeten de meeste producenten hun voorraden weer naar normale en acceptabele niveaus te hebben teruggebracht.

