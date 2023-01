Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk worstelt met een IT-storing. De locatie neemt voorlopig geen nieuwe patiënten op. Operaties worden vooralsnog uitgesteld.

Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een cyberaanval, aldus het ANP. Verdere details zijn schaars. Op het moment van schrijven weet het ziekenhuis niet wat de storing veroorzaakt. Ook de duur is onbekend.

“Het Rode Kruis Ziekenhuis kampt met een ICT-storing”, bevestigde de organisatie in een bericht op Facebook. “Helaas kunnen we hierdoor onder andere geen patiënten opnemen en is het OK-programma (operatiekamer, red.) stilgelegd.”

IT-storing Rode Kruis Ziekenhuis

Het probleem lijkt ernstig, want de locatie voert voorlopig geen operaties uit. Opnames van nieuwe patiënten zijn gestaakt. De storing werd vandaag (donderdag 5 januari) bekendgemaakt. “Het is nog niet duidelijk of het ziekenhuis vrijdag weer patiënten kan opnemen en opereren”, schreef het ANP.

Het Brandwondencentrum in Beverwijk is onderdeel van het Rode Kruis Ziekenhuis. Ook deze instelling worstelt met de storing. De locatie verleent voorlopig geen acute zorg voor brandwonden. Als gevolg moeten brandwondpatiënten naar Groningen of Rotterdam worden gebracht.

Continuïteit

IT-storingen in ziekenhuizen liggen gevoelig. Continuïteit kan een kwestie van leven of dood zijn. In september 2022 worstelde ziekenhuis Maastricht UMC+ urenlang met een storing. Poliklinieken werden gesloten en afspraken moesten wachten.

Een dag na de bekendmaking (9 september 2022) liet het ziekenhuis weten dat de storing was opgelost. Het probleem bij Maastricht UMC+ had niets te maken met cybercriminaliteit. Hetzelfde geldt naar verwachting voor het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Aanvallen op ziekenhuizen zijn zeldzaam maar niet uitgesloten. In december 2022 werd het André-Mignot-ziekenhuis in Frankrijk slachtoffer van een gerichte aanval. Zes patiënten werden met spoed overgeplaatst naar nabije locaties.

Foto bovenaan artikel: Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk in 2018 (door Dqfn13 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0)