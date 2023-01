De Belgische IT-dienstverlener IT1 neemt de activiteiten van branchegenoot Vercruysse over. Hiermee trekt IT1 datacenteractiviteiten aan.

Met de overname, waarover geen financiële details bekend zijn, wordt het portfolio van IT1 vooral uitgebreid met datacenterdiensten. Met de diensten wil de IT-dienstverlener zijn cloudactiviteiten verder uitbreiden. Beide IT-dienstverleners hebben hun basis in Vlaanderen; IT1 in Dendermonde en Vercruysse in Gent.

Vercruysse, een familiebedrijf, specialiseert zich in IT-infrastructuur, documentbeheer, kantooroplossingen en het leveren van de eigen PingWin-software. Deze administratieve software voor boekhouding en voorraadbeheer is geschikt voor mkb’ers.

Oprichters Vercruysse blijven aan boord

De komende periode wordt Vercruysse geïntegreerd in de IT1-structuur. De medewerkers zullen blijven werken vanuit de locatie in Gent. Oprichters Linda en Filip Vercruysse blijven aan boord om die transitie te begeleiden en blijven ook samenwerken met IT1. In een later stadium gaat Filip Vercruysse zich meer richten op de verdere ontwikkeling en verkoop van de PingWin-software.

