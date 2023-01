De stap komt na een mislukte poging om de beursnotering vorig jaar naar Londen te halen.

De Britse premier Rishi Sunak heeft de gesprekken met SoftBank Group over een beursgang van chipontwerper Arm naar Londen nieuw leven ingeblazen, meldt de Financial Times.

Arm is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, maar de meeste klanten van het bedrijf opereren in de VS. SoftBank, de eigenaar van het bedrijf, heeft eerder aangegeven dat het Arm naar de NASDAQ in New York wil brengen. SoftBank nam de chipontwerper in 2016 over voor 32 miljard dollar.

Sunak ontmoette Arm chief executive Rene Haas vorige maand in Downing Street. SoftBank-eigenaar Masayoshi Son nam deel via video. Mensen met informatie over de bijeenkomst vertelden de Financial Times (FT) dat de gesprekken “zeer constructief” en “positief” waren. In het bericht wordt opgemerkt dat Andrew Griffith, de Britse minister van City, erbij betrokken is.

Nog een slachtoffer van Brexit?

Niettemin staan ambtenaren van Westminster en de London Stock Exchange (LSE) voor “een zware strijd” om SoftBank over te halen naar Londen te komen vanwege de kosten en de complexiteit van een dergelijke verhuizing, aldus de FT.

Vorig jaar liepen pogingen om de Japanse groep ervan te overtuigen Arm zowel op de LSE als op de beurs van New York te noteren “spaak” na wat de FT beschrijft als “maanden van politieke onrust” in Westminster. Bovendien hebben bedrijven een “dubbele notering” traditioneel afgewezen vanwege de kosten en de complexiteit.

Arm is opgericht in Cambridge en blijft daar gevestigd. SoftBank overtuigen om Arm in Londen te noteren “zou worden gezien als een belangrijke blijk van vertrouwen in de Britse markt”, aldus de FT. Arm was genoteerd in Londen, met een secundaire notering in New York, voordat SoftBank het bedrijf kort na de Brexit-stemming in 2016 kocht.

Mocht Arm terugkeren naar de Britse hoofdstad, dan zou het de grootste techgroep op de Londense beurs zijn.