PhotonDelta ontvangt een investering van 1,1 miljard euro om Nederland een koploper te maken op gebied van fotonische chips. Ongeveer de helft van de investering (470 miljoen euro) komt van het Nationaal Groeifonds, een budget van de Rijksoverheid voor economische groei. De rest wordt gefinancierd door partners van PhotonDelta.

De regering wil Nederland positioneren als wereldwijder op het gebied van fotonische chips, ook wel bekend als photonic integrated circuis (PICS). PhotonDelta speelt een sleutelrol. De organisatie verbindt meerdere organisaties in de industrie om fotonische chips te ontwikkelen en produceren. Het concern houdt kantoor op de High Tech Campus in Eindhoven.

Fotonische chips

Fotonische chips werken op basis van licht (fotonen). De chips zijn in staat om informatie via lichtdeeltjes over te dragen. Traditionele chips doen dit met elektriciteit. Fotonische chips hebben meerdere voordelen. Gegevens worden effectiever verwerkt en verzonden. Het productieproces is vergelijkbaar met traditionele chips. Ook fotonische chips gebruiken wafer-scale-technologie, wat massaproductie toestaat.

Binnen het ecosysteem van PhotonDelta vind je organisaties die fotonische chips ontwikkelen en produceren. Het groeigeld is onder andere voor hen bestemd. PhotonDelta zal de financiering gebruiken om te investeren in fotonische startups en scale-ups, productie uit te breiden en talent aan te trekken. Tegen 2030 wil PhotonDelta een productiecapaciteit van meer dan 100.000 wafers per jaar, met een wereldwijd ecosysteem van honderden bedrijven en klanten.

Ewit Roos, CEO van PhotonDelta: “Deze subsidie ​​is een game-changer. De investering is bedoeld om van Nederland het epicentrum te maken van de volgende generatie halfgeleiders. Dat kan een geweldige impact hebben op de hele Europese technologie-industrie.”

European Chips Act

Het is jarenlang verboden geweest voor Europese lidstaten om te investeren in de productie van chips. Dat veranderde met de European Chips Act. Nederland mag binnenkort staatshulp bieden aan chipproducenten, waaronder het ecosysteem van PhotonDelta. De Chips Act is nog niet ingegaan, maar de Europese Commissie riep alle lidstaten onlangs op om zo snel mogelijk naar oplossingen te zoeken voor het chiptekort.

Eerder werd duidelijk dat Duitsland en Italië de kans benutten met miljardeninvesteringen voor chipproducenten. Het plan van de Nederlandse regering bleef onduidelijk. De investering in PhotonDelta is het eerste grote nieuws dat we sinds de introductie van de Chips Act vernemen.