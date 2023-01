Mark Rutte bevestigt dat chipexportbeperkingen aan bod kunnen komen tijdens een aanstaand overleg met president Joe Biden. “We kunnen dit gesprek met zelfvertrouwen voeren”, zei de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

De Verenigde Staten scherpte in de afgelopen maanden exportbeperkingen aan om China te weerhouden van geavanceerde chiptechnologie. Washington roept bondgenoten en handelspartners wereldwijd op om het beleid over te nemen.

Het Nederlandse ASML, een van de grootste chipbedrijven ter wereld, staat in het midden van een storm. De Nederlandse overheid verbiedt de organisatie reeds om moderne EUV-machines naar China te exporteren. De Verenigde Staten wil dat het verbod uitstrekt naar oudere technologie.

Den Haag heeft oog voor Washington, maar minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) liet eind 2022 weten dat “Nederland de Amerikaanse exportbeperkingen voor China niet een-op-een zal kopiëren”, eraan toevoegend dat de “VS ons niet kunnen dwingen”. Vandaag zei premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat hij achter haar woorden staat.

Rutte reist volgende week naar Washington voor een gesprek met president Joe Biden. De premier bevestigde tijdens de persconferentie dat de chipexportbeperkingen van de Verenigde Staten mogelijk aan bod komen. De toon was zelfverzekerd. Rutte suggereerde dat het kabinet geen druk voelt om de Amerikaanse maatregelen over te nemen.

Op ooghoogte met Amerika

“Nederland is op dit type vraagstukken één van de grootste economieën in de wereld en kan op ooghoogte kijken met Frankrijk en Amerika”, zei de premier. “We kunnen dit gesprek met zelfvertrouwen voeren zonder daarbij meteen te praten in termen van ‘onder druk zetten’. Zo ervaar ik dat helemaal niet.”

Rutte bevestigde niet of en welke exportmaatregelen organisaties als ASML kunnen verwachten. Bovendien benadrukte de premier dat het gesprek met Biden niet tot een beslissing hoeft te leiden.

Handelsrelaties, defensie en de situatie in Oekraïne zijn volgens Rutte de belangrijkste agendapunten. De premier noemde dat exportbeperkingen naar voren kunnen komen, maar suggereerde dat het onderwerp geen hoofdzaak is, in tegenstelling tot eerdere berichten van de Financial Times.