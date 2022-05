ASML werkt aan een nieuwe EUV-machine voor de productie van ongekend kleine chips. De Nederlandse fabrikant verwacht de machine voor het einde van 2023 af te ronden.

ASML bouwt machines voor chipproducenten als Intel en TSCM. De meest geavanceerde modellen werken met extreme ultra violet (EUV), een golflengte voor de productie van ’s werelds kleinste chips.

Kleiner is beter in de chipindustrie. Hoe meer je kwijt kan in hetzelfde oppervlak, hoe sneller en efficiënter de chip wordt. De komst van nieuwe EUV-machines is dan ook veelbelovend voor de industrie.

ASML liet onlangs aan mediabedrijf Reuters weten dat het eerstvolgende EUV-model op schema is om voor het einde van 2023 rond te zijn. De machine moet met een waarde van 400 miljoen dollar het vlaggenschip van de organisatie worden.

ASML vertelde tegen Reuters dat er in samenwerking met IMEC een testlocatie in Veldhoven wordt ingericht. Daar ligt het hoofdkantoor van ASML, dat in het afgelopen decennium naar een marktwaarde van meer dan 200 miljard dollar groeide.

Eén probleem

Naar verwachting kunnen chipfabrikanten vanaf het einde van 2023 in Veldhoven kennismaken met de machine. ASML wil de machine vanaf 2024 in de fabrieken van klanten installeren. Op dit moment is de organisatie op schema, maar makkelijk wordt het niet. “De lichten staan op groen”, vertelde Christophe Fouquet, EUV-hoofd bij ASML. “Toch moet alles eerst nog in elkaar worden gezet. Er staat druk op de toeleveringsketen, net zoals bij elk ander product. Dat is vandaag de grootste uitdaging.”

Goud waard

ASML domineert het marktsegment. Andere fabrikanten wagen zich niet aan EUV-machines vanwege de torenhoge ontwikkelingskosten. Het kostte Intel achttien maanden om een bestaand EUV-model van ASML te installeren. De machine werd met vier vrachtvliegtuigen ingevlogen naar een Ierse fabriek die speciaal voor het model was gebouwd.

EUV is peperduur, zowel voor ASML als klanten. Toch doen chipfabrikanten de investering. ASML liet weten dat het aankomende EUV-model door meer dan vijf klanten is besteld. Naar verwachting maakt de machine het mogelijk om chipcircuits met 66 procent te verkleinen. Dit betekent dat fabrikanten meer transistoren op een chip kwijt kunnen, wat kracht en efficiëntie verhoogt.

