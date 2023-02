Nokia en Kyndryl hebben onlangs hun bestaande samenwerking op het gebied van netwerk- en edge-infrastructuur met drie jaar verlengd. De twee partijen gaan zich vooral richten op het beschikbaar maken van private LTE- en 5G-netwerken en Industry 4.0-oplossingen.

Met de uitbreiding van hun samenwerking willen de Finse netwerkleverancier en de van IBM afgesplitste IT-infrastructuurleverancier zich vooral richten op het leveren van verschillende private connectiviteitsdiensten aan bedrijven. Denk hierbij aan private LTE- en 5G-netwerken, maar ook oplossingen voor Industry 4.0-omgevingen, die gebruikmaken van edge-infrastructuur.

De bedrijven zien in deze netwerkontwikkelingen, vooral voor de industriële sector, een belangrijke markt. Inmiddels biedt de bestaande samenwerking tussen Nokia en Kyndryl al oplossingen hiervoor op 100 locaties in 24 landen.

Samenwerking

De samenwerking tussen beide bedrijven biedt klanten een combinatie van zowel verticale als horizontale mogelijkheden, is het idee. Zelf hebben de partijen het over zaken zoals zoals innovatie, tools en menselijke expertise, voor het verbeteren ban hun IT-, OT- en zakelijke omgevingen en werkzaamheden.

Zo zijn de experts van Kyndryl onder meer zeer ingevoerd in het Nokia-portfolio van producten en oplossingen. Denk daarbij onder andere aan technologie rondom edge, cloud, IP-netwerken, optische netwerken, 4G, 5G en corenetwerken. Daarnaast krijgen klanten binnen de samenwerking ook toegang tot de netwerkuitrolfunctionaliteit van Kyndryl en de draadloze radio-expertise van Nokia.

Partnership met Palo Alto Networks

Op het gebied van security werken beide partijen daarnaast nauw samen met Palo Alto Networks. Deze drie partijen zijn van plan een gezamenlijk lab op te richten dat zich exclusief gaat richten op het ontwikkelen van betrouwbare, veilige en controleerbare draadloze connectiviteit voor industriële netwerken. Onder meer moet hiervoor een zero-trustmodel voor specifiek deze industriële netwerken worden ontwikkeld dat zowel aan de IT- als aan de OT-zijde functioneert.

Voor dit laatste model ontwikkelen Kyndryl-specialisten op dit moment een geïntegreerd systeem. Dit systeem moet vervolgens de toegang en security uitbreiden naar buiten de (industriële) werkvloer. Hiervoor wordt DAC-technologie van Nokia gebruikt voor onder meer private LTE en 5G connectiviteit. Dit levert meer bewegingsvrijheid en reikwijdte van het netwerk op, zo is de gedachte.

Lees ook: Kyndryl en Nokia gaan samenwerken voor private LTE- en 5G-oplossingen