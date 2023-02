Met dit nieuwe aanbod wil AWS het Amerikaanse leger wereldwijd voorzien van datacenters met een hoge beschikbaarheid.

Amazon Web Services (AWS) heeft de beschikbaarheid aangekondigd van een mobiel, modulair datacenter (Modular Data Center, oftewel MDC) dat is ontworpen voor gebruik door agentschappen van het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD). Het datacenter, dat is gebouwd in een robuuste zeecontainer, kan worden opgeschaald door extra eenheden in te zetten. Het kan worden vervoerd per schip, spoor en vrachtwagen. De containers kunnen ook door de lucht worden vervoerd met militaire vrachtvliegtuigen.

Voldoen aan de speciale behoeften van het leger

“Het Amerikaanse ministerie van Defensie vertrouwt op moderne militaire toepassingen die veel gegevens bevatten en afhankelijk zijn van een lage latency om kritieke communicatie en coördinatie in het veld mogelijk te maken”, aldus AWS. “Het openen, verwerken en delen van gegevens aan de edge is steeds essentiëler geworden voor missiesucces.”

De MDC is ontworpen om in die behoefte te voorzien, aldus AWS. De nieuwe oplossing geeft het DoD volgens AWS “de mogelijkheid om reken- en opslagmogelijkheden in te zetten ter ondersteuning van grootschalige workloads waar ze die ook nodig hebben, inclusief in Disconnected, Disrupted, Intermittent, or Limited (DDIL) omgevingen”. De DDIL-eis is een standaard voor leveranciers van cloud-gebaseerde IT-infrastructuur en -diensten aan het Amerikaanse leger.

Gebouwd voor hoge beschikbaarheid

Elke MDC-eenheid is vooraf geconfigureerd met een datacenterinfrastructuur met hoge beschikbaarheid. Dit omvat interne netwerk-, koel- en stroomverdelingsapparatuur. Om reken- en opslagmogelijkheden in te zetten, ondersteunt het AWS MDC zowel AWS Outposts als AWS Snowball Edge-apparaten, en kan het worden geschaald door extra modulaire datacentereenheden in te zetten om aan de eisen van het leger te voldoen.

Het AWS MDC is een op zichzelf staande oplossing, legt AWS uit. Het hoeft alleen op stroom te worden aangesloten wanneer het ter plaatse wordt ingezet, en op netwerken wanneer AWS Outposts wordt gebruikt. Wanneer netwerken beperkt of niet beschikbaar zijn, zoals in DDIL-omgevingen, kunnen klanten met AWS MDC racked met Snow Family-apparaten workloads draaien met een specifieke subset van AWS-diensten. Deze configuratie werkt dus ook als de verbinding is verbroken, claimt AWS. De militaire klanten hebben ook de mogelijkheid om hun satellietcommunicatie te gebruiken voor netwerkconnectiviteit.