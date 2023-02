De omzet van VodafoneZiggo over 2022 is in vergelijking met een jaar eerder min of meer stabiel gebleven op 4,1 miljard euro. Wel heeft de telecomoperator flink moeten snijden in de kosten door onder meer de hogere inflatie.

Voor het eerst sinds jaren wist de telecomoperator het afgelopen jaar zijn omzet niet te verhogen. Met een omzet van afgerond 4,1 miljard euro behaalde VodafoneZiggo een nagenoeg gelijkwaardige omzet als in 2021. Ook de winst na aftrek van belastingen komt voor het afgelopen jaar met 1,9 miljard euro op hetzelfde niveau uit als een jaar eerder.

De telecomoperator geeft geen directe redenen waarom de winst het afgelopen jaar gelijk is gebleven, maar zegt wel last te hebben gehad van de gestegen inflatie. Vooral als het gaat om de stijgende energieprijzen. VodafoneZiggo verbruikt op jaarbasis rond de 283 GWh aan stroom, vergelijkbaar met een stad als Eindhoven. Om het verlies te beperken, heeft de telecomoperator sterk ingezet op kostenbesparingen.

Veel geld wordt waarschijnlijk ook uitgegeven aan het verkrijgen van uitzendrechten voor spotevenementen. In 2022 wist de telecomoperator onder meer de voetbal uitzendrechten te krijgen voor de Champions League, de Europa League en de Conference League. Ook de tv-rechten voor de ATP-tennistoernooien en de PGA Tour en de DP World Tour golftoernooien werden verkregen.

Investeren in netwerkverbeteringen

VodafoneZiggo heeft meer dan ooit ingezet op het investeren van zijn inkomsten in het verbeteren van het eigen mobiele en vaste netwerken en diverse diensten. In 2022 ging het om maar liefst 23 procent van de omzet, bijna 1 miljard euro. Deze investeringen waren onder meer in het verhogen van de snelheid van het vaste (kabel)netwerk en het verbeteren van het mobiele netwerk.

In heel 2022 groeide het aantal mobiele abonnees van VodafoneZiggo met 179.000. In totaal heeft de mobiele tak van de telecomoperator nu 2,5 miljoen pre-paidgebruikers en abonnees. Het aantal (vaste) internetgebruikers daalde echter met 21.000. Het aantal huishoudens dat zowel mobiele als vaste diensten van de telecomoperator afneemt lag vorig jaar op 1,5 miljoen.

Verwachtingen 2023

Voor 2023 verwacht de telecomoperator dat de blijvende inflatie van invloed zal zijn op de winst. Wel wordt weer een stijging van de omzet verwacht. VodafoneZiggo gaat door met het investeren in het verbeteren van zijn netwerken. Deze investeringen zullen dit jaar tussen de 21 en 23 procent van de omzet zijn.

Lees ook: VodafoneZiggo biedt nu alle klanten 1 Gbps downloadsnelheid