De Taiwanese oligarch zegt dat Amerikaanse sancties nodig zijn om “de vooruitgang van China af te remmen”.

Morris Chang, de 91-jarige oprichter van chipgigant Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) vertelt aan Bloomberg dat de globalisering voor de chipindustrie “voorbij” is. Chang, die door Bloomberg wordt omschreven als een “industriepionier”, sprak ook zijn steun uit voor de inspanningen van de VS om de technologische vooruitgang van China te beperken door exportbeperkingen en gerichte sancties.

“In de chipssector is de globalisering dood. Vrijhandel is dood”, zei Chang donderdag op een evenement in Taipei. “Kijk maar naar de manier waarop China onder embargo is geplaatst en de entiteitenlijst. Daar ben ik het mee eens.”

Een waarschuwing dat Taiwan vervangbaar kan zijn

Chang zei verder dat de wereldwijde toeleveringsketen voor chips “nog verder uiteen zal vallen” nu de VS de toegang van China tot de meest geavanceerde technologie wil verhinderen.

“Ik steun zeker dat deel van het Amerikaanse industriebeleid om de vooruitgang van China af te remmen”, verklaarde Chang. In feite ligt China “minstens vijf tot zes jaar achter op Taiwan wat betreft technologie voor chipfabricage”, meende hij.

Toch waarschuwde de chipmagnaat dat Taiwan niet naïef moet zijn over zijn positie ten opzichte van de VS. Wanneer Amerikaanse leiders het hebben over “friend-shoring” van hightechproduktie, valt Taiwan niet onder dat beleid, aldus Chang. Hij wees erop dat Amerikaanse functionarissen herhaaldelijk hun bezorgdheid hebben geuit over de afhankelijkheid van Taiwan.

VS overweegt “extreme maatregelen”

Recente opmerkingen van de Amerikaanse minister van Handel, Gina Raimondo, lijken het voorzichtige advies van Chang te ondersteunen. In juli 2022 omschreef Raimondo de Amerikaanse afhankelijkheid van Taiwan voor geavanceerde chipfabricage als “onhoudbaar”. En de US Chips and Science Act is specifiek bedoeld om bedrijven als TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics te verleiden hun activiteiten naar Amerikaans grondgebied te verplaatsen.

De beweegredenen achter de Amerikaanse wetgeving zijn duidelijk. De VS vrezen dat China ooit zal proberen Taiwan met geweld in te nemen, een vooruitzicht dat volgens Bloomberg sommigen in Washington ertoe heeft aangezet “drastische maatregelen te overwegen”. Het is nu bijvoorbeeld een publiek geheim dat Amerikaanse functionarissen scenario’s hebben gepland waarbij de vermaarde Taiwanese halfgeleiderindustrie zou worden vernietigd om te voorkomen dat deze in handen van China zou vallen.

Tip: ‘Intel stelt bestelling TSMC 3nm-chips uit’