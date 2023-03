Engie België verkoopt zijn dark fiber glasvezelnetwerk aan de West-Europese breedbandaanbieder euNetworks. De brandbreedte-aanbieder gaat dit netwerk inzetten voor bestaande en nieuwe klanten.

De Belgische leverancier, onderdeel van het Franse energieconcern Engie, heeft een glasvezelnetwerk van 1.660 kilometer. Het netwerk bestaat uit belichte en onbelichte dark fiber-glasvezelverbindingen.

Het netwerk is vooral aanwezig in de regio Brussel en op langeafstandsroutes. Daarnaast is het netwerk ook dichtbij 13 datacenters aanwezig. De langeafstandsverbindingen zijn vooral de genoemde onbelichte dark fiberverbindingen.

Ook bestaande klanten overgenomen

In een eigen verklaring geeft euNetworks aan dat het om een overname gaat van een glasvezelnetwerk van een niet nader genoemde energiemaatschappij in België. De zakenkrant De Tijd zou hebben achterhaald dat het om Engie gaat.

De West-Europese bandbreedtegigant wil het verkregen glasvezelnetwerk gaan gebruiken om bestaande klanten, maar ook nieuwe klanten breedbandverbindingen te leveren.

Onder de overname vallen ook de diensten die aan bestaande gebruikers van het glasvezelnetwerk worden geleverd. Deze klanten gaan dus ook over naar euNetworks. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

Tip: Henchman uit België krijgt investering van 6,5 miljoen euro