Samsung gaat de productie van zijn geheugenchips verminderen. Redenen zijn de tegenvallende mondiale economie, een overschot en verminderde vraag.

De Zuid-Koreaanse techgigant geeft in zijn voorlopige financiële cijfers over het eerste kwartaal aan dat het zijn geheugenchipproductie terugbrengt naar een ‘juist niveau’. Daarnaast worden de operationele werkzaamheden rondom de productie aangepast om in de toekomst voldoende volume te leveren.

Wel blijft Samsung investeren in infrastructuurcapaciteit en onderzoek om zijn marktleiderschap op het gebied van geheugenchips te behouden.

Economie en overschot

De stap is opmerkelijk omdat eerder dit jaar de Zuid-Koreaanse techgigant had aangegeven niet in de productie te willen schrappen. Als reden voor het terugschroeven van de productie van geheugenchips noemt Samsung de mondiale verslechterde macro-economische omstandigheden.

Ook ziet de chipfabrikant een overschot aan geheugenchips op de markt en is er een verminderde vraag naar dit soort processors.

Kwartaalcijfers

Volgens de Zuid-Koreaanse techgigant valt de winst over het eerste kwartaal van 2023 tegen. Deze winst zou tot 96 procent minder zijn dan die in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De kwartaalwinst zou op 600 miljard Zuid-Koreaanse won (418 miljoen euro) uitkomen. Analisten schatten, volgens Bloomberg, de kwartaalomzet op 1,4 biljoen won geschat.

