T-Mobile heeft aangekondigd dat zijn 2G-netwerk volledig uit zal schakelen op 1 juni van dit jaar. Voor consumenten raadt het bedrijf aan om over te schakelen naar 3G, 4G of 5G waar mogelijk. Niet alle apparatuur kan deze switch echter maken.

Sommige sensoren ter automatisering van verkeer en energieverbruik zijn bijvoorbeeld alleen werkzaam op 2G-technologie. Dit soort IoT (Internet of Things)-devices moeten dus vervangen worden. Niet alle providers gaan per direct stoppen met 2G, maar het einde is in zicht. Zo stopt KPN na mei 2025 definitief met 2G.

Bandbreedte

De verklaring voor het moeten afsluiten van 2G is te vinden in het beperkte aantal frequenties. De introductie van nieuwere communicatietechnologieën maakt het voor providers op den duur onmogelijk om ze allemaal te blijven ondersteunen. Zo zit de 2G-verbinding van T-Mobile in het vaarwater van 3G en 4G, die nog langer in de lucht blijven.

Tegenover Tweakers liet netbeheerder Enexis weten dat het nog 1,1 miljoen slimme meters op 2G verbonden heeft. Dat netwerk zou nog tot 2030 in de lucht blijven. Nieuwere apparaten maken inmiddels gebruik van 4G-connectiviteit.

Het afbouwen van 2G- en 3G-toegang is al langer bezig. Zo stopten Nederlandse providers vorig jaar al met het ondersteunen van de oudere verbindingen bij storingen op 4G- en 5G-netwerken. Deze bedrijven konden zich daardoor ontdoen van de onderhoudskosten voor het in stand houden van de oudere netwerken. Een resterende oplossing voor storingen is de dualsim-methode, waarbij de communicatie met een tweede netwerkverbinding paraat staat om storingen te overbruggen.