AWS is van plan geld uit te geven aan cloudinfrastructuur in India. De investering zal duizenden voltijdse banen opleveren en belangrijke vaardigheidstrainingen voor Indiërs.

Amazon Web Services (AWS) heeft aangekondigd tegen 2030 ruim 1 biljoen rupees (11,75 miljard euro) te willen investeren in cloudinfrastructuur in India.

De reden voor de investering is volgens Amazon de noodzaak om te voldoen aan de groeiende vraag van klanten naar clouddiensten in India. Deze investering zal naar schatting 1,94 biljoen rupees (€ 21,6 miljard) bijdragen aan het totale bruto binnenlands product (BBP) van India vanaf 2030, aldus AWS.

Bovendien beweert het bedrijf dat hun geplande investering in datacenterinfrastructuur in India veel banen zal opleveren. Amazon beweert dat het elk jaar naar schatting gemiddeld 131.700 voltijdsbanen in Indiase bedrijven zal ondersteunen. Het gaat onder meer om banen in de bouw, het onderhoud van faciliteiten, engineering, telecommunicatie en andere banen die deel uitmaken van de toeleveringsketen van datacenters in India.

Initiatieven voor gemeenschapsontwikkeling

AWS zegt dat zijn investeringen in India “een rimpeleffect” hebben op de lokale economie in gebieden. Denk aan de ontwikkeling van arbeidskrachten, opleidings- en scholingsmogelijkheden, maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheidsinitiatieven. AWS beweert dat het sinds 2017 meer dan vier miljoen mensen heeft opgeleid via verschillende programma’s, waaronder AWS Skill Builder, dat digitale cloudvaardigheden biedt aan iedereen met een internetverbinding, en AWS re/Start, een fulltime, klassikaal programma voor de ontwikkeling van vaardigheden en training dat individuen voorbereidt op een carrière in de cloud.

Amazon verwacht ook zijn AWS Partner Network (APN) in India uit te breiden. APN is een wereldwijde gemeenschap van partners die programma’s, expertise en middelen inzetten om oplossingen voor klanten te bouwen, op de markt te brengen en te verkopen. Het APN in India omvat organisaties als Redington, Rapyder Cloud Solutions, Minfy Technologies en vele anderen, aldus het bedrijf.

“AWS zet zich in om positieve sociale en economische impact in India te stimuleren”, aldus Puneet Chandok, president van commercial business, AWS India en Zuid-Azië. “Naast het bouwen van cloudinfrastructuur en het helpen van lokale klanten en partners met digitale transformatie, hebben we sinds 2017 meer dan vier miljoen mensen in India opgeleid met cloudvaardigheden en geïnvesteerd in zes utility-scale hernieuwbare energieprojecten om te voldoen aan onze wereldwijde doelstelling van 100% hernieuwbare energie in 2025”, voegde hij eraan toe.