Deze week vindt in Las Vegas Dell Technologies World plaats waar het bedrijf zijn nieuwe oplossingen aan zijn klanten en partners presenteerd. Het opent op dag 1 met de aankondiging van een belofte van vorig jaar. Destijds presenteerde het Project Alpine, een project dat beloofde het Dell storage-portfolio naar de public cloud te brengen. Met Dell Technologies Apex for Public Cloud is dat nu zover.

Het aanbieden van de storage-oplossingen van Dell Technologies in de public cloud biedt als voordeel dat organisaties hun data eenvoudig van on-premises naar de public cloud kunnen verplaatsen, of vice versa. De aankondiging die Dell Technologies nu doet, gaat nog specifiek over block- en file storage op Amazon Web Services. Ondersteuning voor Azure moet later dit jaar volgen. Google Cloud wordt door Dell Technologies nergens genoemd, navraag leert dat dit geen prioriteit heeft. Je moet ergens beginnen en AWS en Azure hebben dan de prioriteit.

Daarmee zet Dell Technologies een stap richting de cloud die voor hen wellicht heel spannend is, maar een stap die eerder al door HPE en NetApp zijn gezet. Voor de industrie is het dus geen hele spannende innovatie.

Keynote veel visie, veel AI

Tijdens de openingskeynote van Michael Dell werd verder veel stilgestaan bij de trends van 2023, oftewel generatieve AI. Zo laat Michael Dell weten: “Dell Technologies heeft de laatste jaren maar liefst 1000 AI en machine learning-projecten gehad binnen het bedrijf”. Hij vervolgt zijn verhaal met: “Hiermee kan enorm veel waarde uit data worden gehaald en dit gaat de economie flink laten groeien. We denken dat dit een grote ontwikkeling is.”

Jeff Clarke, co-Chief operating officer, de rechterhand van Michael Dell, liet weten dat zij niet geloven dat alle bedrijven massaal ChatGPT gaan omarmen. Zij denken dat organisaties veel meer zullen focussen op domein en proces specifieke AI om hun organisaties en fabrieken te verbeteren. Daar will Dell Technologies op in gaan spelen door de hardware te leveren die nodig is om die modellen te trainen. Een echte productaankondiging hieromheen was er vooralsnog niet.

Dell Apex Compute

Wat hier deels mee verbonden is, is Dell Apex Compute. Hiermee levert Dell Technologies schaalbare, veilige bare-metal servers in een datacenter, edge-omgeving of in een colocatiefaciliteit. Organisaties kunnen hiermee flexibel hun behoeften voor workloads invullen met een voorspelbaar maandelijks abonnement. Ook kan men aan deze servers GPU’s toevoegen voor bijvoorbeeld het trainen van AI-modellen. We vermoeden echter dat Dell in een later stadium nog met specifieke oplossingen komt voor het AI- en machine learning workloads. Wellicht zien we dat op dag 2 van Dell Technologies World.