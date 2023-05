Lenovo heeft voor zijn eindresultaten over het fiscale jaar 2023 veel last gehad van de mindere verkoop van pc’s. Hierdoor bleef de totale omzet over dit fiscale jaar op 62 miljard dollar (57,7 miljard euro) steken.

In vergelijking met 2022 daalde de totale omzet met 14 procent naar 62 miljard dollar. In het vorige jaar was dit 71 miljard dollar (66 miljard euro). De voornaamste oorzaak was de daling van het aantal pc-verkopen.

Wel verwacht Lenovo dat de pc-markt binnenkort weer aantrekt. De trend van een dalende pc-verkoop zou zich nu hebben gestabiliseerd en in de tweede helft van dit jaar weer aantrekken.

Andere marktsegmenten

Voor de andere marktsegmenten was Lenovo een stuk positiever. De omzet uit ICT-diensten, de Solutions and Services Group (SSG), steeg met 22 procent naar 6,7 miljard dollar (6,2 miljard euro). IT-diensten gaan de komende tijd verder aantrekken en zo meer omzet genereren, is de verwachting.

Meer storage-omzet

Verder steeg de omzet uit het infrastructuurportfolio van de techgigant. In het fiscale jaar 2023 boekte de Infrastructure Solutions Group (ISG) een omzet van bijna 10 miljard dollar (9,3 miljard euro). Dit was 37 procent meer dan in 2022. Vooral de storagetoepassingen van Lenovo boekten een recordomzet.

De techgigant verwacht dat de omzet in dit marktsegment de komende jaren veder blijft groeien. Dit omdat bedrijven blijvend investeren in het upgraden of vernieuwen van hun ICT-infrastructuur. De meeste omzet wordt verwacht uit edge-toepassingen, gevold door storage-toepassingen en serverinfrastructuur.

