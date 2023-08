Lenovo is de grootste speler op de pc-markt, maar heeft net als de concurrentie te maken met tegenvallende omzetcijfers. Het heeft zich zojuist aangesterkt door een nieuwe topman met ervaring bij Ford en Goldman Sachs. Ook moet een investering van 1 miljard dollar in AI-technologie weer voor een opleving zorgen.

Dat de pc-markt sinds de pandemiepiek is ingezakt, is al langer bekend. De nettowinst was bij Lenovo dit kwartaal met 66 procent afgenomen, een iets kleinere afname ten opzichte van drie maanden eerder (75 procent). Lenovo verwacht dat de pc-verkoop wel weer wat aan zal trekken, maar toch meldt The Register dat het op zoek is naar diversificatie. Servers, storage en services zouden de tegenvallende pc-resultaten moeten kunnen compenseren.

Nieuwe mankracht en AI

Daarnaast heeft Lenovo John Thornton aangesteld als niet-uitvoerende bestuurder en consultant. Het is de bedoeling dat Thornton de financiële strategie van Lenovo helpt vorm te geven. Hij staat bekend als een China-expert en heeft werkervaring bij onder meer Ford en Goldman Sachs. In 1997 hielp hij bij laatstgenoemde met de beursgang van China Telecom ter waarde van 4,2 miljard dollar. Sindsdien heeft hij veel werk verricht dat gerelateerd was aan China, waaronder politieke bezigheden als vertegenwoordiger van de VS.

Tijdens een conference call afgelopen week stelde Lenovo-topman Yanqing Yang dat Lenovo 1 miljard dollar zal gaan investeren in AI, verspreid over drie jaar. Concreet zal het gaan om “AI-apparatuur, AI-infrastructuur en AI-oplossingen”, aldus Yang. Daarbij zal het voortborduren op de AI-gerichte servers die het onlangs voor Chinese klanten heeft geleverd.

Gezien de lastige geopolitieke verhoudingen tussen China en de VS kan Lenovo een zeer betekenisvolle rol in eigen land betekenen. Echter mogen GPU’s van Nvidia, AMD en Intel niet voorbij een harde computatiegrens schieten als men ze naar China wil exporteren. Zo hoopt Amerika de AI-capaciteiten van het westen voor zichzelf te houden.

Lees ook: Lenovo kondigt nieuwe laptoplijn Yoga 9i aan