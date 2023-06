De Duitse overheid heeft een extra subsidieverzoek van 10 miljard euro door Intel voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Magdeburg niet gehonoreerd.

In een interview met de Financial Times geeft de Duitse minister van Financiën, Christian Lindner, aan dat er geen budget meer was voor een extra subsidie van 10 miljard euro. Extra geld vrijmaken voor het verhogen van de al bestaande subsidie zou voor het land niet verantwoord zijn, zegt de minister.

Intel had de Duitse overheid om een extra subsidie gevraagd voor de bouw van de chipfabriek in het oosten van Duitsland. De Duitse regering subsidieert deze bouw al voor een bedrag van 6,8 miljard euro, maar de chipfabriek heeft onlangs om een extra budget gevraagd.

Door de hogere energieprijzen en de bouwkosten zou nog eens 10 miljard euro extra nodig zijn. In totaal moet de fabriek 17 miljard euro kosten.

Onderdeel meerdere investeringen

Intel heeft nog niet gereageerd op het tegenvallende nieuws. De bouw van de chipfabriek maakt deel uit van een investering van 88 miljard dollar van de chipgigant voor het bouwen van extra productie- en ontwikkellocaties in Europa.

Naast een fabriek in Magdeburg, staan ook een fabriek in Ierland, een verpakkings- en samenstellingslocatie in Italië en een ontwerp- en onderzoeksafdeling in Frankrijk op het programma.

