Intel heeft de Duitse minister van Economische Zaken om meer subsidie gevraagd voor het bouwen van een gigantische chipfabriek in het Duitse Magdeburg. Het bouwen van deze fabriek zou, onder meer door de veranderende economisch en geopolitieke omstandigheden, duurder uitvallen dan gepland. Dit bericht de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Volgens de Duitse zakenkrant wil de Amerikaanse chipgigant een extra 3,2 miljard euro aan subsidie van de Duitse overheid voor het bouwen van de megafabriek. Dit extra bedrag moet worden toegevoegd aan de al toegezegde steun van in totaal 6,8 miljard euro, Dit zou de Duitse overheidssteun op 10 miljard euro brengen.

Als belangrijkste reden voor de extra subsidievraag geeft Intel aan dat sinds de aankondiging van het project vorig jaar maart veel is veranderd. De geopolitieke uitdagingen zijn groter geworden, de inflatie is flink toegenomen en er is wereldwijd een recessie aan de gang. Ook heeft Intel zelf zijn eigen inkomsten flink zien teruglopen door onder meer de tegenvallende vraag naar processors.

Oplopende bouwkosten

Begin 2022 kondigde de chipgigant aan in het Duitse Magdeburg een gigantische chipfabriek te openen. Deze moet in 2027 operationeel zijn en de chipgigant gaat daar de meest geavanceerde Intel-processors fabriceren. De bouwwerkzaamheden moeten in de eerste helft van dit jaar starten.

De kosten voor het bouwen van deze fabriek werden in eerste instantie op 17 miljard euro geraamd. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat deze kosten hoger uitkomen, op ongeveer 20 miljard dollar. Vooral vanwege deze gestegen bouwkosten vraagt de chipgigant de extra subsidie van de Duitse overheid.

Meer chipfabrieken onder druk

Niet alleen de kosten van de Duitse Intel megachipfabriek staan onder druk, zo schrijft The Register. Ook in de Verenigde Staten zelf, in de staat Arizona, lopen de kosten van het bouwen van twee Intel-chipfabrieken op. Werden deze kosten in 2021 nog per stuk op 10 miljard dollar geraamd, een jaar later was dit opgelopen tot 15 miljard dollar. Hiervoor moest de chipgigant extra kapitaal aantrekken via een private investeringsmaatschappij.

Verder zouden het bouwen van een verpakkingsfabriek in Noord-Italië op de helling staan en heeft de chipgigant aangegeven voorlopig niet te investeren in Vietnam. Voor dit Aziatische land werd verwacht dat Intel daar ook chipfabrieken zou gaan bouwen.

Tip: Intel gaat enorme chipfabriek in Magdeburg bouwen