Intel gaat zijn productiecapaciteit in Israël verder uitbreiden via een nieuwe chipfabriek.

Intel is druk bezig met het uitbreiden van zijn chipproductiecapaciteit buiten de Aziatische regio. Dit als onderdeel van de recente IDM 2.0-strategie die de productiecapaciteit elders in de wereld moet opschroeven. Binnen deze strategie past de recent aangekondigde investering, schrijft Bloomberg.

Waarde van 25 miljard dollar

De investering in het bouwen van een chipfabriek in de Israëlische stad Kiryat Gat heeft een waarde van ongeveer 25 miljard dollar (22,9 miljard euro) zegt premier Benjamin Netanyahu van Israël. Dit inclusief een eerder aangekondigde investering van 10 miljard dollar door Intel uit 2021.

Daarnaast had Intel al eerder aangekondigd de Israëlische chipproducent Tower Semiconductor voor 5,4 miljard dollar te willen overnemen.

Ook nieuwe Poolse fabriek

Intel is sterk bezig zijn productiecapaciteit in andere landen op te voeren. Vorige week kondigde de chipgigant nog aan voor 4,2 miljard euro een chipfabriek in het Poolse Wroclaw te gaan bouwen.

