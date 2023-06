Intel blijft bezig met het uitbreiden van de Europese plannen. Vandaag kondigde het aan dat het met 4,6 miljard dollar (4,2 miljard euro) een nieuwe faciliteit in Polen op poten wil zetten.

Het nieuwe complex in Wrocław dient de bouw en testmogelijkheden van Intels chips te huisvesten, laat Reuters weten. Er zouden duizenden nieuwe werkplekken door ontstaan, waaronder 2000 binnen de faciliteit zelf. In 2027 zou de bouw af moeten zijn.

Het is na de plannen voor gebouwen in Duitsland, Frankrijk en Ierland alweer de vierde keer dat de chipgigant kiest voor een faciliteit binnen de EU. Zo lijken de Europese plannen voor de ophoging van de chipproductie op het eigen continent op brede steun te rekenen vanuit techbedrijven.

Het nieuwe gezicht van Intel

De Intel-uitbreidingen vallen samen met een lange reeks aan koerswijzigingen onder CEO Pat Gelsinger. Sinds zijn aantreden in 2021 heeft het bedrijf veel divisies stopgezet, de chipproductie herzien en doet het aan een fikse rebrand van het aanbod.

Veel factoren zijn hier bij aan te wijzen. Natuurlijk heeft corona voor een grote fluctuatie gezorgd in de vraag naar o.a. desktops, chips en allerlei andere techproducten. Echter is het competitieve landschap rond Intel sowieso al drastisch aan het veranderen. Sinds AMD de chiplet-design van Ryzen volwassen heeft laten worden, is er op de CPU-markt weer sprake van een geduchte concurrent nadat Intel jarenlang domineerde. Daarnaast is de invloed van ARM-architectuur alleen maar toegenomen, waardoor Intel zich genoodzaakt zal hebben gevoeld om met x86 weer grote stappen te zetten.

Het lijkt er in ieder geval op dat de fabrieksplannen van Intel in Europa een cruciaal element zijn van de nieuwe bedrijfsstrategie. Immers gaat het eveneens andere partijen chips laten bakken in Intel-fabs.

