Oracle heeft het eigen Database 19c Enterprise Edition voor ARM-architectuur gecertificeerd. Althans, de database kan nu specifiek gedraaid worden op Ampere-processors. Daarmee is het alternatief voor de alomtegenwoordige Intel Xeons in datacenters weer wat aantrekkelijker geworden.

In het persbericht stelt Oracle dat Database 19c Enterprise Edition zowel op cloud- als on-prem-basis beschikbaar is op ARM. Het spreekt over “zeer economische prijspunten”. Aangezien database-workloads van cruciaal belang zijn om afhankelijke applicaties snel te laten draaien, is elke prestatieverbetering welkom om bottlenecks te voorkomen.

ARM biedt op papier veel voordelen ten opzichte van de architectuur die te vinden is in AMD- en Intel-chips voor datacenters. Zo is het veel efficiënter en daarmee goedkoper. Oracle zelf stelt dat Database 19c slechts de helft kost om te draaien op een Ampere Altra-processor tegenover de concurrentie dankzij de lage Core Factor. Echter spreekt het boekdelen dat men niet verwijst naar de populariteit van ARM in de cloud, maar in andere apparatuur: 180 miljard processoren van deze aard zouden in alles van telefoons tot IoT-sensoren zitten.

Concreet is het marktaandeel van ARM-architectuur in de cloud aan het groeien, maar nog altijd vrij beperkt. Zo vertegenwoordige het medio vorig jaar 7,1 procent van de totale markt volgens DataCenter Knowledge.

Bij Techzine verwachten we dat ARM in de lift zal blijven in de cloud. Luister onderstaande podcast om te horen waarom:

Migratie en toegang

Hoe overtuigend het verhaal rondom ARM ook mag zijn, zullen veel organisaties hun vraagtekens plaatsen bij het migreren naar een compleet andere architectuur. Oracle heeft er eveneens simpelweg een belang bij om ARM een succes te maken dankzij de investeringen die het in chipmaker Ampere heeft gedaan.

Op dit gebied stelt Oracle dat Oracle Recovery Manager (RMAN) databases kunnen backuppen en overzetten zonder ze te schaden. Daarnaast is het zo dat alle features van de conventionele Database 19c-versie beschikbaar zijn op ARM. Uiteindelijk is het dus de softwarelaag vanuit Oracle die de overbrugging kan maken.

Ook wil het bedrijf meer toegang gaan bieden voor open source-developers, universiteiten en partners in de industrie. Het biedt daarom OCI Arm Accelerator, dat een jaar gratis toegang verleent tot Oracle Database Service op OCI Ampere A1, OCI Ampere A1 Compute en andere OCI-diensten. Tenminste, het spreekt hier eveneens over credits die op te maken zijn, en als dat gebeurt voordat het jaar voorbij is, verliest men de gratis toegang.

