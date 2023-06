Nederland staat in de Europese top tien op een zesde plek als het gaat om de beste Europese internetinfrastructuur. Dit constateert hostingbedrijf VPS Server in een onderzoek. IJsland komt als beste uit de bus.

De Nederlandse internetinfrastructuur bezet in het VPS Server-onderzoek een zesde plaats op de Europese ranglijst. Volgens de onderzoekers heeft ons land één van de hoogste penetratiepercentages wereldwijd voor internet met hoge snelheid. Ongeveer 98 procent van de Nederlandse bevolking is een actieve internetgebruiker.

De gemiddelde snelheden in ons land liggen met 113 Mbps hoog boven het Europese gemiddelde van 71 Mbps. De gemiddelde prijs van breedbandinternet in ons land is net 43 euro. Dit is iets boven het Europese gemiddelde van ruim 30 euro. Volgens VPS Server is deze iets hogere prijs vanwege de hoge kwaliteit van het Nederlandse breedbandinternet wel gerechtvaardigd.

Koploper is IJsland

Koploper in Europa als het om breedbandinternet gaat, is IJsland. Naast een zeer goede infrastructuur en zeer hoge penetratiegraad van eindgebruikers, heeft dit Scandinavische land de snelste breedbandsnelheid van alle Europese landen; gemiddeld 216 Mbps.

De prijs voor deze snelheid is navenant, 70 euro. Maar, zo stellen den onderzoekers, ook hier is de prijs-kwaliteitsverhouding gerechtvaardigd.

Rest van de top tien

Op de tweede plaats komen Spanje en als derde staat verassend Roemenië. Op de vierde en vijfde plaats volgen Frankrijk en Luxemburg. Naast Nederland op de zesde plaats complementeren Liechtenstein, het VK, Malta en Polen verder de top tien.

Opvallend is dat grote Europese landen als Duitsland, maar bijvoorbeeld ook Italië zich niet in de top tien-landen bevinden met de beste breedbandinternetinfrastructuur.

