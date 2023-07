Het lijkt erop dat Intel de ambities voor de eigen chipprocessen terug moet schroeven. Leakers melden dat de chipgigant afstapt van de geavanceerde 20A-node voor de productie van Arrow Lake, de volgende generatie van Intel Core-desktopchips.

De Intel-roadmap voor de 14e generatie Core-chips was al een aardige mengelmoes. Zo kiest het op desktop-gebied voor het Arrow Lake-ontwerp, dat oorspronkelijk een combinatie zou zijn van CPU-cores die gebakken zijn op het eigen 20A-(Angstrom-eenheid)-proces, terwijl de GPU-kernen vanuit TSMC’s 3 nanometer-fabs zouden moeten komen. Nu lijkt het erop dat men terugstapt voor de CPU-kant naar Intel 3, waar eveneens de volgende generatie van Xeon-chips voor servers op gebaseerd zijn.

Backport

Met alleen de informatie van de (tot nu toe veelal betrouwbare) leakers beschikbaar, valt moeilijk te zeggen welke uitdagingen Intel aan het ondervinden is. Wel hebben we genoeg voorbeelden uit het recente verleden waarbij Intel ambitieuzere roadmaps had dan de realiteit toestond. Zo bleef het jarenlang steken op het eigen 14 nanometer-proces terwijl AMD profiteerde van TSMC’s verkleiningen en daarmee efficiëntieverhogingen. Het is een belangrijke reden waarom AMD’s Ryzen-chips zo’n groot succes zijn geworden.

Een ander opmerkelijk voorbeeld was de 11e generatie Rocket Lake-architectuur, dat oorspronkelijk op 10 nanometer gebaseerd zou zijn. Men slaagde erin om een “backport” ervan te maken op 14 nanometer, simpelweg omdat de yields vanuit het kleinere proces te klein waren om een grote productlancering te faciliteren.

Plannen om zeep?

Intel zal dit uiteindelijk gaan bevestigen of ontkennen. Mocht het echt zo zijn dat het wederom vertraging oploopt met de meest geavanceerde productieprocessen, dan is dat nu een groter probleem dan voorheen. Zo had het tot de latere generaties van Ryzen een aanzienlijke prestatievoorsprong en kon het met ietwat onaantrekkelijke efficiëntie dit op peil houden. Daarnaast was de vraag tijdens de pandemie voor chips groot genoeg dat het alles verkocht dat het maakte. Ten slotte waren Intel-fabrieken nog niet beschikbaar voor derden.

Dat is nu allemaal anders. De vraag naar desktopchips is lager dan tijdens corona, AMD is nu weer een concurrent op alle vlakken en Intel heeft zelf partnerships gesloten met onder andere ARM om de chipfabricage open te stellen voor andere partijen.

Lees ook: Intel AI-hardware wordt een steeds beter Nvidia-alternatief