Intel heeft bekendgemaakt dat het diens fabrieken beschikbaar stelt voor de productie van Arm-chips. Het stelt de Britse chipontwerper in staat om minder afhankelijk te zijn van partijen als TSMC en Samsung.

Niet lang geleden hield Intel de eigen productiecapaciteit voor zichzelf. Toen Pat Gelsinger echter aantrad als CEO in 2021, zag het al ernaar uit dat er veel veranderingen op komst waren. Lang zaten Intel-processoren vast op het eigen 14 nanometer-proces en bleef een grote sprong voorwaarts uit qua prestaties. Nu de competitie met TSMC en Samsung toeneemt, blijken partijen als Arm ook geïnteresseerd.

Nieuwe markt

Dankzij de deal met Arm betreedt Intel een nieuwe markt. Hoewel het een reusachtig aandeel heeft in de pc- en laptop-markt, is dat niet zo bij mobiele telefoons. Het lijkt een eerste stap te zijn van Intel om diens chipproductie-concurrenten de pas af te snijden.

Arm-processoren domineren de smartphone-industrie. Volgens het bedrijf zelf heeft het 95 procent van het marktaandeel in het ‘premium’-segment.

De deal met Arm biedt de Amerikaanse techgigant de kans op diversificatie in tumultueuze tijden. Er is al een tijdje een groot overschot aan processors, een speelveld waarin Intel ondanks sterke concurrentie met AMD nog altijd met afstand marktleider is.