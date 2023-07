Imec onderhandelt over extra subsidies met de Europese Commissie ter waarde van 750 miljoen euro. Dat geld zal gebruikt worden voor de bouw van een nieuwe cleanroom. Als imec de onderhandelingen succesvol afsluit, verdubbelt de Vlaamse regering het bedrag. ASML stelt zich alvast bereid om apparatuur uit te lenen.

Het Vlaamse onderzoekscentrum dat zich specialiseert in computerchips, wil graag aan de slag met de nieuwste (nano-)chips. Daarvoor is de bouw van een nieuwe cleanroom noodzakelijk, net als extra investeringen. Een cleanroom is een schok- en stofvrije ruimte en heeft een flink prijskaartje.

Imec kan de investering niet alleen dragen en vraagt daarom hulp van de Europese Commissie, weet De Tijd. Onderhandelingen lopen voor een subsidie tot 750 miljoen euro. Onder de Europese Chips Act moeten die investeringen perfect te verklaren zijn.

De Vlaamse regering wil het uiteindelijke bedrag verdubbelen. Het gaat om een investering bovenop de jaarlijkse Vlaamse subsidie van 120 miljoen euro. Het gaat hier niet om een subsidie, aangezien het onderzoekslab uiteindelijk terugbetaalt via een huurcontract. Het huurcontract sluit imec af met een nieuwe infrastructuurvennootschap, die de cleanroom bouwt en wordt opgezet door de Vlaamse regering.

Partners

Tot slot kan Imec terugvallen op een netwerk van partners. De chip-machinebouwer ASML zou bijvoorbeeld bereid zijn om apparatuur ter waarde van miljoenen euro’s uit te lenen.

De twee beklonken niet zo lang geleden een partnership om samen nieuwe processors te ontwikkelen. Onderdeel van de samenwerking is de installatie van een experimentele productielijn met ASML-apparatuur bij imec.