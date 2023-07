Dell Technologies heeft bekendgemaakt dat het Moogsoft overneemt. Hiermee krijgt het een artificial intelligence operations (AIOps)-platform in handen.

Moogsoft is in 2012 opgericht en richt zich op software engineers, ontwikkelaars en operators. Het heeft zo’n 92 miljoen dollar (85 miljoen euro) opgehaald aan investeringen. Dell maakt niet bekend hoeveel het voor Moogsoft betaalt.

Technologie Moogsoft

Het platform van Moogsoft verzamelt diagnostische gegevens over de infrastructuur van een bedrijf. Deze data wordt geanalyseerd voor het vinden van technische problemen. De meetgegevens omschrijven doorgaans geen specifiek event, maar meer een trend zoals een geleidelijke afname van applicatieprestaties.

Moogsoft zou over gepatenteerde algoritmes beschikken die 99 procent van de ‘data noise’ filteren uit de infrastructuur. Het platform verrijkt vervolgens de informatie. Als een probleem bijvoorbeeld de uitval van een applicatie is, dan voegt Moogsoft informatie toe over welke bedrijfsafdeling getroffen is.

In sommige gevallen duiken meerdere technische problemen tegelijkertijd op in een netwerk. Dit kan het geval zijn bij een database waar meerdere applicaties gebruik van maken. Het uitvallen van de database veroorzaakt ook mogelijk het offline gaan van de applicaties. Het platform van Moogsoft vindt zulke gerelateerde fouten en groepeert ze, om het oplossen te versimpelen.

Dell wil met de technologie van Moogsoft zijn eigen AIOps-capaciteiten uitbreiden. Dit “als onderdeel van zijn langdurige aanpak om AI-functionaliteit in zijn productportfolio in te bedden en als een cruciaal onderdeel van zijn ‘multicloud by design’-strategie”.

Naar verwachting wordt de overname uiterlijk 28 oktober afgerond.

