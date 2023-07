Het Nederlandse NorthC krijgt door een overname een vierde datacenter in Zwitserland. De nieuwe vestiging in Winterthur is een overname van een datacenter van Kyndryl.

NorthC breidt zijn Europese aanwezigheid gestaag uit. In het Zwitserse Winterthur opende NorthC onlangs zijn vierde Zwitserse datacenter. Met deze vestiging wordt de beschikbaarheid van NorthC-datacenterdiensten uitgebreid naar de regio Zurich. De datacenteraanbieder heeft verder twee datacenters voor de regio Basel en één voor de regio Bern. Alle vier de datacenters zijn straks onderling voor connectiviteit met elkaar verbonden.

In het LinkedIn-bericht bevestigt NorthC dat het datacenter is overgenomen van Kyndryl. De afdeling van de IT-infrastructuuraanbieder is ook direct de eerste klant voor het datacenter. Kyndryl heeft hiervoor inmiddels een MSA ondertekend voor het leveren van colocatiediensten.

De drie eerdere Zwitserse datacenters van NorthC zijn ook het resultaat van een overname. De betreffende datacenters en bijbehorende connectiviteitsdiensten in de regio’s Basel en Bern zijn afkomstig van Netrics.

Ook belangrijke telecomhub

Het datacenter in Winterthur is ook een belangrijke communicatie hub voor de regio Zurich. In het datacenter staat de apparatuur van verschillende telecomoperators. In totaal heeft het datacenter een IT-capaciteit van 1,8MW en kan in de toekomst ook verder groeien.

