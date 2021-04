NorthC bouwt nieuwe datacenters in Zuid-Holland

NorthC heeft een uitbreiding van zijn datacenterportfolio aangekondigd. Op zijn locatie in de Rotterdamse wijk Zestienhoven wordt de capaciteit flink uitgebreid.

Het NorthC-datacenter in Zestienhoven wordt uitgebreid met 4,5 megawatt aan IT-load en 3000 vierkante meter aan IT-oppervlakte, meldt de datacenterleverancier. De datacenters zijn geschikt voor colocatie. Momenteel is er op de locatie 1600 vierkante meter en 2 megawatt beschikbaar.

Groei in Zuid-Holland

Het bedrijf ziet in die regio Zuid-Holland veel groei in het zakelijke ecosysteem. De datacenterleverancier verwacht dat de locatie gebruikt gaat worden bij het realiseren van grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, de groeiende vraag naar zorg en de woningbouw.

“We willen in Zuid-Holland een sterk en divers regionaal ecosysteem opbouwen met regionale partijen”, zegt Alexandra Schless, CEO van NorthC. “De ervaring leert dat ondernemingen steeds meer een voorkeur hebben om zaken te doen met bedrijven uit de eigen regio. Enerzijds vanwege cultuur, anderzijds uit praktische overwegingen. Bedrijven willen bijvoorbeeld binnen no-time in het datacenter kunnen zijn voor werkzaamheden.”

Grootste regionale datacenterbedrijf

NorthC beschikt over tien datacenters verspreid in Nederland, waarmee het het grootste regionale datacenterbedrijf in Nederland beweert te zijn. Het bedient zowel grote onderwijsinstellingen als cloud- en IT-dienstverleners en kleinere ondernemingen. In totaal heeft het bedrijf bijna 60.000 vierkante meter aan vloeroppervlak en een elektrisch vermogen van 44 megawatt.

Locaties van NorthC in Nederland

