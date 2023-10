DataCore heeft met Workflow Intelligence Nexus (WIN) zijn tweede overname van het jaar gedaan. Hiermee krijgt de Software-Defined Storage (SDS)-leverancier software in handen om media-workflows te implementeren en automatiseren.

Het aantrekken van WIN is bedoeld om de Perifery-afdeling van DataCore te versterken. De afdeling is bedoeld om sectoren te ondersteunen waar DataCore een groot groeipotentieel voor edge computing in ziet. Momenteel zijn dat volgens DataCore media en entertainment en de gezondheidszorg. “WIN is diep geworteld in de media- en entertainmentsector; gecombineerd met onze bestaande kerntechnologieën in hybride cloud en edge, zullen we een nog krachtiger oplossingenportfolio leveren om de industrieën waarin we actief zijn te transformeren”, zegt Abhi Dey, General Manager and Chief Operating Officer bij DataCore Perifery.

AI-features

DataCore geeft aan dat de voorspellingen momenteel laten zien dat er in de komende drie jaar een enorme dataexplosie aankomt. Zo voorspelt analistenbureau Gartner dat grote enterprise organisaties in 2026 hun ongestructureerde datacapaciteit verdriedubbelen, met on-premises, public clouds en edge als de locaties. “Met de verwachte groei, is het wegnemen van verstikkende handmatige processen en operationele obstakels cruciaal voor het optimaliseren van bedrijfsresultaten. Organisaties moeten evolueren met geautomatiseerde workflows met behulp van constructies zoals AI die snellere besluitvorming mogelijk maken en de uitvoering van hun doelen versnellen”, legt DataCore uit.

WIN heeft tot nu vooral klanten in de media- en entertainmentsector, zoals Iconic Media en Simple DCP. Voor die sector beschikt WIN over de kennis en expertise, waarmee het helpt bij het integreren van media asset management-systemen om meer dan 400 workflows te kunnen automatiseren. “Mediaorganisaties kunnen met WIN- en Perifery-oplossingen evolueren van repetitieve manuele processen naar geautomatiseerde workflows die snellere besluitneming mogelijk maken en het uitvoeren van workflows versnellen”, concludeert DataCore.

Eerder dit jaar kocht DataCore Object Matrix, dat eveneens onder Perifery valt. Het is onbekend hoeveel DataCore voor zijn nieuwste aanwinst betaalt.

