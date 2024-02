Voortaan gaan servers van Amazon een jaar langer mee. Voortaan wordt de hardware pas na zes jaar vervangen, een stap die het bedrijf bijna een miljard dollar per kwartaal oplevert.

Op basis van eigen onderzoek bleek dat Amazon de useful life van de eigen servers een jaar kon oprekken. Het is al de tweede keer dat men tot deze conclusie komt in minder dan twee jaar tijd. In mei 2022 verlengde het bedrijf de levensduur van deze cloud-apparatuur al naar vijf jaar. De nieuwe stap zou 900 miljoen dollar per kwartaal moeten opleveren.

Daarnaast zijn er verschillende AWS-initiatieven om gebruikte hardware alsnog te benutten. Zo liet het bedrijf in juni zien hoe het gereedschap waar mogelijk repareert en klantendata verwijdert. Met zogeheten “reverse logistics” voorkomt men het onnodig weggooien van apparatuur. Individuele componenten worden opnieuw gevalideerd en teruggestuurd naar datacenters.

Overal efficiënter, en dus duurzamer

De duurzaamheidsbeloftes van Amazon zijn hoe dan ook breder dan enkel langer levende servers. Zo zou de infrastructuur van AWS vijf keer zo energie-efficiënt zijn als “typische Europese datacenters” en was 90 procent van de elektriciteitsconsumptie gebaseerd op hernieuwbare energie.

Ook Microsoft heeft inmiddels de levensduur van de eigen Azure-servers opgerekt naar zes jaar. Net als bij Amazon werd deze apparatuur eerder na vier jaar vervangen. Toch stelt Scaleway dat ook die periode te kort is en ambieert men daar zeven tot tien jaar. In mei 2023 kondigde dat bedrijf aan dat het 14.000 servers had voorzien van nieuwe apparatuur om ze niet geheel te hoeven vervangen. De trend richting duurzaamheid in deze sector wordt dus breed gedragen.

Omzetcijfers

De afgelopen drie maanden haalde Amazon verder een omzet van 170 miljard dollar. Daarmee was de groei ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor 14 procent. AWS groeide met 13 procent door een kwartaalomzet van 90,8 miljard dollar.

Wel zijn de clouddivisies van concurrenten Microsoft en Google harder aan het groeien dan dat. Zo steeg Azure met 30 procent, terwijl Google Cloud met 25 procent groeide.

Op andere fronten heeft Amazon al wel voor een schaalverkleining gekozen. Zo ontsloeg het 27.000 medewerkers tussen eind 2022 en medio 2023 en heeft het de budgetten voor onder andere Prime Video en Twitch verkleind.

