Atos zoekt de hulp van een derde partij om de openstaande schulden te herfinancieren. Het gaat om een schuldenlast van meer dan twee miljard euro waarvan de deadline voor terugbetaling in snel tempo nadert.

Atos maakte eerder vandaag bekend in gesprek te zijn met verschillende banken voor een mogelijke herfinanciering van de openstaande schulden van het bedrijf. Een derde partij zou bij de onderhandelingen betrokken zijn om de gesprekken in goede banen te leiden. De derde partij en dus bemiddelaar liet Atos door de rechtbank aanstellen, nadat het een geplande claimemissie van 720 miljoen euro annuleerde. Het Franse IT-bedrijf hoopt de herfinanciering samen met de bemiddelaar spoedig rond te krijgen.

Het bedrijf geeft aan updates te geven over de gesprekken met de banken, de herfinancieringsplannen, de nog lopende verkoopgesprekken en ‘de mogelijke veranderingen in de kapitaalstructuur die zouden kunnen resulteren in een verwatering van het aandelenbelang.’ Dat betekent dat Atos extra aandelen uit zou geven. Het nieuws zorgde al voor een flinke vermindering van de waarde van bestaande aandelen. Deze zakte tot 2,75 euro per aandeel, de laagste waarde sinds juni 2022.

Herstructureringsplannen vlotten niet

Eerder dit jaar nam Yves Bernaert al per direct afstand van zijn rol als CEO. De reden voor dit vertrek is een meningsverschil over de herstructurering van het bedrijf en de visie die hierond de afgelopen jaren al werd gevolgd. Het IT-bedrijf probeerde het vertrek van Bernaert terug te dringen tot een ‘herstructurering van het management’.

De herstructurering houdt voornamelijk de verkoop van diverse bedrijfsonderdelen van het bedrijf in. Zo voert het bedrijf gesprekken met Airbus over een mogelijke verkoop van de cybersecurityafdeling. Onderhandelingen met het investeringsfonds EPEI over het bedrijfsonderdeel Tech Foundations zijn eveneens nog lopende.

De verkoop van deze onderdelen zou een deel van de oplossing voor het aflossen van de schulden zijn. Aangezien de onderhandelingen lange tijd in beslag lijken te nemen, terwijl de deadline voor de terugbetaling van de openstaande schulden nadert, probeert het bedrijf nu een redding te vinden in herfinancieringsgesprekken.

