Veeam en Microsoft kondigen een vijfjarige samenwerking aan, waarmee de Copilot-chatbot wordt geïntegreerd in de databeschermingsoplossingen van Veeam.

De nieuwe samenwerking volgt kort op de lancering van de Veeam Data Cloud. Die SaaS-dienst is gebouwd op Azure en helpt bij het beschermen van workloads op die infrastructuur. Dit omvat ook de bescherming van Microsoft 365-data, waardoor aanvullende bescherming wordt geboden voor Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business en Teams. De Data Cloud biedt met backups en herstelmogelijkheden garanties om data te behouden in geval van een ransomware-aanval of brand.

Copilot en API’s

Nu komt daar de toevoeging van de Microsoft-chatbot bij. “Gezamenlijke ontwikkeling om extra AI-mogelijkheden naar Veeam backup- en herstelproducten te brengen, waaronder de integratie van Microsoft Copilot voor geautomatiseerde data-analyse, kosteneffectief inzicht op basis van AI en eenvoudige datavisualisatie”, zegt Veeam over hoe ze dit aan gaan pakken.

Veeam biedt bijvoorbeeld kostenbeheercalculators aan die helpen bij het bepalen van de kosten van opslag op specifieke media. De Data Cloud maakt ook de consumptie inzichtelijker. Met Copilot wordt er een nieuwe optie toegevoegd om de kosten van backups beter onder controle te houden.

Een andere interessante vernieuwing uit de samenwerking is de geïntegreerde ondersteuning van de nieuwste API’s voor Microsoft 365 Backup Storage. Dit bouwt voort op de Microsoft 365 Backup-oplossing die Microsoft vorig jaar heeft gelanceerd. De integratie met Microsoft backup-API’s is essentieel om de kwaliteit van backups, herstel en bescherming te garanderen. De aanpassing aan de nieuwe API’s resulteert in snellere backup- en herstelsnelheden voor Veeam Backup for Microsoft 365.

Op functionaliteitsniveau valt op dat Veeam versnelde migratie van on-premises workloads en data naar de Data Cloud mogelijk maakt. Daarnaast zal de Kasten-technologie van Veeam, gericht op het beschermen van containers en Kubernetes, worden ingezet voor de migratie naar en bescherming van Azure Kubernetes Services.

De vijfjarige samenwerking zal verder inspelen op de lancering van de Data Cloud door gezamenlijke go-to-marketactiviteiten op te zetten. Hiermee willen Microsoft en Veeam hun oplossingen aanbieden aan klanten van zowel Microsoft 365 als Azure.