Citrix deelt aan partners een ingrijpende prijswijziging mee van het Cirix Service Provider-programma. De maandelijkse abonnementen worden financieel oninteressant gemaakt, terwijl het bedrijf zich wil focussen op langdurige partners.

Op Reddit circuleert een bericht over aankomende prijswijzigingen voor het Citrix Service Provider (CSP)-programma. Door de titel ‘Citrix CSP-programmawijzigingen’ en de ondertekening door onder andere Sridhar Mullapudi, algemeen manager bij Citrix, lijkt het om een officieel bericht te gaan dat werd gestuurd naar partners.

Dubbel zoveel betalen

Citrix verschuift de focus naar abonnementen op lange termijn. Langdurige partners zijn beter voor de jaarcijfers van een bedrijf en voor de aandeelhouders, doordat inkomsten beter gegarandeerd worden. Mullapudi verwoord de nadelen van een maandelijks abonnement als volgt: “Helaas introduceert dit flexibele maandmodel een niveau van incrementele kosten en onzekerheid in het bedrijf.”

Het maandelijks abonnement maakt Citrix minder aantrekkelijk door een stevige prijsverhoging door te voeren. De kostprijs wordt namelijk verdubbeld vanaf 1 september 2024. De wijziging wordt door een adviesbureau dat samenwerkt met het bedrijf bevestigd aan The Register.

Nieuw langdurig aanbod

Een Universal-abonnement met een looptijd van één jaar wordt verder aan de abonnementsformules toegevoegd. Deze formule moet Citrix nog aantrekkelijker maken. De verbeteringen lijken momenteel alleen nog niet concreet te zijn vastgelegd: “We streven er ook naar om verbeteringen aan te brengen op uw Citrix-servicesplatform voor een betere partnerervaring en om extra automatiseringsmogelijkheden te introduceren ter ondersteuning van de onboarding, het beheer en de bedrijfsvoering van uw klanten.”

De nieuwe prijzen zijn onderdeel van een reeks wijzigingen aan de CSP-strategie van Citrix. Het bedrijf zegt het afgelopen jaar met verschillende partners te hebben samengezeten om te bekijken welke zaken nog missen in de strategie. Het nieuwe CSP-aanbod bestaat voortaan altijd uit: “Verbeterde beveiliging, levering van hoogwaardige applicaties en flexibiliteit bij de implementatie van hybrid cloud.”

De wijziging in koers van Citrix toont dat de markt van virtual desktop naar nieuwe vormen zoekt om de winst op te drijven. VMware is daar, sinds de overname door Broadcom, het beste voorbeeld van. Andere aanbieders kunnen mogelijks van de chaos profiteren om ingrijpende wijzigingen door te voeren, omdat het aanbod van de concurrent niet snel aantrekkelijker is.

