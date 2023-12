Broadcom heeft een volgende stap gezet in het reorganiseren van VMware. Het verkoopbeleid is op de schop gegaan, zoals verwacht stopt het bedrijf met het aanbieden van perpetual licenties. In de toekomst zal het enkel nog mogelijk zijn om licenties af te nemen in een abonnementsvorm (subcriptions). Op dit moment is het wachten tot die beschikbaar komen.

Op zich is deze stap van Broadcom niet heel verrassend. Als VMware namelijk niet zou zijn overgenomen, zou men deze stap hoogstwaarschijnlijk ook gezet hebben. De licentie-abonnementen bestonden al enige tijd en er was al sprake van dat perpetual uiteindelijk zou verdwijnen. Broadcom heeft dit nu definitief gemaakt. Alle VMware-oplossingen van Broadcom zullen straks enkel nog in een abonnement verkrijgbaar zijn. Voor onderdelen die afgesplitst gaan worden, is het aan de nieuwe eigenaar om daar het pricingbeleid te bepalen.

VMware Cloud Foundation en VMware vSphere Foundation

Daarnaast heeft Broadcom ervoor gekozen om de abonnementen wat te vereenvoudigen. Er komen twee bundels, te weten VMware Cloud Foundation en VMware vSphere Foundation. VCF is al een bekende bundel, vSphere werd vooralsnog los verkocht met allemaal addons. Veel daarvan zal nu beschikbaar zijn in de VSF-bundel.

Goedkoper of duurder?

We hebben even kort gesproken met SoftwareOne om te weten of zij al zicht hadden op wat dit nu betekent voor klanten. Wordt VMware nu een stuk duurder? Dat is toch iets wat men vaak als eerste denkt. Zij stellen dat de prijzen van de nieuwe abonnementen op basis van het aantal CPU-cores zal worden bepaald. In sommige gevallen lijkt dat iets gunstiger, in andere gevallen iets ongunstiger. Tot 16 cores lijken klanten iets voordeliger uit te zijn, er boven weer iets duurder.

VMware abonnementen nog niet beschikbaar

SoftwareOne stelt dat de nieuwe abonnementen op dit moment nog niet beschikbaar zijn. Er is wat documentatie gedeeld, maar meer ook niet. Op dit moment kunnen VMware-partners geen offertes krijgen voor nieuwe licenties. Broadcom had begin december gecommuniceerd dat dit een week lang onmogelijk zou ziijn, maar dat duurt inmiddels al twee weken. Op dit moment kunnen nieuwe klanten dus geen VMware-licenties krijgen, maar kunnen bestaande klanten ook niet verlengen.

Normaliter zien ze bij SoftwareOne in december een soort eindsprint qua sales. Dat is op dit moment onmogelijk.

Klanten met perpetual licenties

Klanten die nu nog gebruikmaken van perpetual VMware licenties kunnen die gewoon blijven gebruiken tot de einddatum. Op de einddatum blijft de VMware-omgeving uiteraard gewoon werken, het is perpetual, maar het supportcontract met VMware eindigt dan wel. Updates en ondersteuning wordt dan onmogelijk, daarvoor moeten klanten dan een nieuwe licentie afsluiten. Die nieuwe licentie zal niet langer perpetual zijn, maar in een van de nieuwe abonnementsvormen.

Het is nog onduidelijk of de prijzen voor bestaande klanten die van perpetual naar het abonnementsmodel gaan hetzelfde zijn als de prijzen voor nieuwe klanten. Dat is nog even afwachten. Zodra Broadcom meer duidelijkheid verwacht over de abonnementen, zullen we hierop terugkomen met een nieuw artikel.

Concurrentie spint garen bij onduidelijkheid

De concurrenten van VMware zijn in elk geval in het voordeel in deze situatie. Doordat Broadcom de mogelijkheid voor offertes heeft gesloten en er nu onduidelijkheid is over de prijzen zetten ze de deur wagenwijd open voor concurrenten om het minder rooskleurige imago van Broadcom te bevestigen. Broadcom heeft bij eerdere overnames hard ingegrepen, prijzen verhoogd, om ook zo snel mogelijk meer rendement uit de overname te halen. Voor een partij als Nutanix is de decembermaand waarschijnlijk ook één van de beste van het jaar.

