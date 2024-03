De restaurants van McDonald’s moesten sluiten omdat een netwerkprobleem een storing veroorzaakte. Inmiddels is het weer mogelijk om bij de filialen te eten en drinken.

De fastfoodketen benadrukt dat de IT-storing geen verband houdt met een cyberaanval. Het betreft een netwerkprobleem, waarbij het onbekend is wat er precies aan de hand is. Een storing die wereldwijd invloed heeft en verband houdt met het netwerk, wijst erop dat het probleem diep in de infrastructuur ligt.

Wereldwijde impact

Ook in Nederland hadden de restaurants van de fastfoodketen last van de storing. Door het probleem was het niet mogelijk om te bestellen, omdat de kassa’s en bestelzuilen buiten werking waren. McDonald’s laat aan RTL Nieuws weten dat het onbekend is hoeveel Nederlandse vestigingen werden getroffen. In Nederland heeft de fastfoodketen ongeveer 260 restaurants.

Op sociale media kwamen al snel meldingen binnen van bezoekers die tegen het IT-probleem aanliepen. In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden waren ook klanten die niet bij de keten konden eten vanwege de storing. Ook klanten in China, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland konden vanwege het netwerkprobleem niet bestellen. Sommige bezoekers stonden zelfs voor een gesloten deur. Het is voor het eerst dat McDonald’s te maken heeft met een storing van een dergelijke omvang.

De deuren zijn inmiddels weer geopend. Zodra er meer bekend is over de IT-storing, zullen we dit bericht updaten.

