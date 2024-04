Er is vijf tot acht miljard euro nodig om ASML voor Nederland te behouden, dus veel meer dan de 2,5 miljard euro die het demissionaire kabinet samen met de regio Eindhoven heeft toegezegd. Dat zegt althans Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven, in antwoord op vragen van de gemeenteraad in die stad.

Volgens Dijsselbloem heeft de regio aanvankelijk bij het kabinet aangeklopt voor 5 tot 8 miljard euro. “Maar het kabinet heeft daarop teruggeduwd door te zeggen dat het zich niet kan verplichten tot dit soort grote uitgaven op dit moment”, zegt Dijsselbloem volgens RTL Nieuws. “Het kabinet is demissionair en op een andere tafel wordt een kabinet geformeerd dat moeite heeft om het geld bij elkaar te leggen.”

Tip: Is 2,5 miljard euro genoeg om ASML in Nederland te houden?

In een interview met het FD in maart noemde Dijsselbloem overigens geen bedragen. Hij had het toen over een éénmalige miljardeninvestering. Hij reageerde op de commotie die ontstond over het dreigende vertrek van ASML uit Nederland. CEO Peter Wennink heeft meermaals laten weten dat het overheidsbeleid ASML afschrikt, onder andere door het dreigende verscherpte arbeidsmigratiebeleid.

De portemonnee getrokken

Het demissionaire kabinet Rutte IV beloofde in reactie daarop samen met de regio Eindhoven de portemonnee te trekken voor de sector. Dat komt neer op 2,5 miljard euro aan extra uitgaven, in het bijzonder de Brainport Eindhoven.

Daaronder circa 500 miljoen voor de ontwikkeling van lokale infrastructuur en een eenmalige investering van 450 miljoen in technisch onderwijs tot 2030. Dat laatste overigens niet alleen voor Eindhoven, maar ook voor de TU’s in Groningen, Enschede en Delft. Voor het extra geld verwacht de Nederlandse regering wel een tegenprestatie van ASML. Het moet ‘verdere investeringen in Nederland’ doen en gevestigd blijven in dit land.

Kabinet wil niet meer beloven

Maar blijkbaar is 2,5 miljard euro toch niet genoeg om alle investeringen die tot 2040 nodig zijn, te bekostigen. Het gaat volgens Dijsselbloem om geld voor woningbouw, bereikbaarheid, voorzieningen en ‘beschikbaarheid van talent’. Het kabinet wil echter niet meer beloven, ook gezien de demissionaire status -een status die het overigens nu eens wel, dan weer niet niet als argument gebruikt om zaken wel of niet op te pakken.

Eerder sloot ASML al een intentieovereenkomst met de gemeente Eindhoven voor grootschalige uitbreiding van het bedrijf. De gekozen plek voor die uitbreiding is de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Dit zou 20.000 arbeidsplaatsen mogelijk moeten maken. Verder uitbreiden in thuisbasis Veldhoven is vrijwel niet mogelijk.

Lees ook: Burgemeester Eindhoven: Ecosysteem ASML op het spel, miljarden nodig