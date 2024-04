ASML heeft met de gemeente Eindhoven een intentieovereenkomst gesloten voor grootschalige uitbreiding van het bedrijf. De gekozen plek voor die uitbreiding is de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Dit zou 20.000 arbeidsplaatsen mogelijk moeten maken.

De Eindhovense gemeenteraad hakt in juni de knoop door, meldt De Telegraaf. ASML wil uitbreiden en zou dat het liefst zo dicht mogelijk bij de thuisbasis in Veldhoven doen. Het bedrijf gaf eerder aan dat er meer investeringen nodig zijn om de fabrikant in Nederland te houden. Daarnaast moet de Tweede Kamer ervoor zorgen dat voordelige belastingregels voor expats in stand blijven. Deze en andere wensen herhaalde ASML begin april samen met zeven andere chipbedrijven.

‘ASML moet blijven groeien’

Chief of Global Affairs bij ASML Frank Heemskerk, voormalig minister van Buitenlandse Zaken (2006-2010), communiceerde de wensen van zijn bedrijf aan zijn voormalige politieke collega’s. “ASML moet blijven groeien om de enorme vraag naar microchips te beantwoorden en we vragen u om deze groei mogelijk te maken. Het liefst in Nederland, waar we tegen de grenzen van onze groei oplopen.”

Het demissionaire kabinet Rutte IV beloofde in reactie daarop samen met de regio Eindhoven de portemonnee te trekken voor de sector. Het betreft 2,5 miljard euro aan extra uitgaven voor technische universiteiten en de Brainport Eindhoven in het bijzonder. Daaronder zitten circa 500 miljoen voor de ontwikkeling van de lokale infrastructuur.

Voor het extra geld verwacht de Nederlandse regering wel een tegenprestatie van ASML: het moet ‘verdere investeringen in Nederland’ doen en gevestigd blijven in dit land. Ook NXP zou door de investeringen gerustgesteld moeten zijn.

Meer lokaal personeel klaarstomen

Een eenmalige investering van 450 miljoen in technisch onderwijs tot 2030 blijft niet tot de TU Eindhoven beperkt, want ook de TU’s in Groningen, Enschede en Delft zullen ervan profiteren. Na 2030 zullen de jaarlijkse investeringen 80 miljoen bedragen. De overheid hoopt hierdoor meer lokaal personeel klaar te stomen om in de chipindustrie te werken.

Andere kritiek van ASML richtte zich op een vermeende overvloed aan bureaucratie en de mogelijke immigratierestricties die het beoogde nieuwe kabinet zal doorvoeren. Die maken het moeilijk voor chipbedrijven om talenten te strikken, terwijl de instroom van internationale studenten drastisch zou afnemen.

Momenteel heeft het bedrijf 23.000 werknemers in Nederland en 42.000 wereldwijd. De beoogde groei van ASML zou ook nog eens 45.000 banen moeten opleveren bij toeleveranciers en aanpalende industrie.

