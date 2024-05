Wegens aanpassingen aan de Terraform-licenties heeft Oracle besloten om bij de release van EBS Cloud Manager 24.1.1.1 over te stappen op OpenTofu.

EBS staat voor E-Business Suite en bevat bedrijfsapplicaties voor onder andere orderbeheer, procurement en human capital management. Deze applicaties draaien volgens Oracle het best in de OCI-cloud, om schaalbaarheids- en prestatievoordelen te realiseren. Voor EBS-klanten die daadwerkelijk OCI willen gebruiken, is de Cloud Manager gemaakt. Met deze tool kunnen bedrijven hun Linux-gebaseerde systemen migreren van on-premises naar de cloud.

In versie 24.1.1.1 van EBS Cloud Manager komt Oracle met de belangrijke update waarbij van Terraform wordt overgegaan op OpenTofu. Daardoor moeten gebruikers de EBS Cloud Manager uiterlijk 30 juni 2024 upgraden naar de nieuwste versie.

De keuze van Oracle om over te stappen van Terraform naar OpenTofu is ingegeven door de licentiewijzigingen van HashiCorp uit augustus 2023. Toen besloot HashiCorp over te stappen van Mozilla Public License v2.0 (open source) naar een businesslicentie (BSL, geen open source licentie) voor toekomstige releases. Daardoor mogen “organisaties die een concurrerend aanbod bieden niet langer de communityeditieproducten gratis gebruiken onder onder BSL-licentie. Er zijn commerciële licentievoorwaarden beschikbaar die gebruiksscenario’s mogelijk maken die verder gaan dan de BSL-beperkingen”, liet HashiCorp weten.

OpenTofu als alternatief

Oracle ziet nu kansen om over te gaan op OpenTofu, wat dan weer een Terraform-fork is. Hiermee blijft het op een open source Infrastructure as Code (IaC)-tool vertrouwen voor EBS Cloud Manager. Het OpenTofu-project wordt beheerd door de Linux Foundation. OpenTofu sprong precies in op de licentiewijzigingen van HashiCorp door in augustus 2023 Terraform snel te forken.

OpenTofu werd al snel een van de snelst groeiende open source projecten rond de cloud. Nu ook Oracle om is en overstapt van Terraform naar OpenTofu, is er het signaal dat de fork klaar is voor enterprise-gebruik.

