Huidige Ziggo-klanten leken dezelfde prijs te blijven betalen per 1 juli 2024, maar dat is niet het geval. Naast nieuw aangesloten gebruikers zal ook het huidige klantenbestand een iets hogere rekening krijgen.

De melding wordt gedaan door Breedbandwinkel, dat de prijzen voor internetleveranciers vergelijkt. De inflatiecorrectie die Ziggo doorvoert per 1 juli, geldt voor alle ruim 3 miljoen klanten. Ziggo zit onder het inflatiepercentage dat het CBS hanteert (3,8 procent) met gemiddeld 2,5 procent.

Verschillende verhogingen

Voor Internet Lite, Internet Start, Internet XXL en Internet Elite komt er 1 euro per maand bij. De opties TV Start, TV Complete, TV Max en Ziggo Go stijgen elk met 50 cent. Een los abonnement van TV Start gaat met 1,20 euro omhoog. Wie enkel Kabel TV aanschaft, is 87 cent duurder uit. Vast Bellen (+50 cent) en Volop Bellen (+55 cent) stijgen eveneens.

In praktische zin zal de stijging voor de meeste Ziggo-klanten daarmee neerkomen op 1 of 2 euro per maand. De precieze prijsverhoging blijkt uit de eerstvolgende factuur, die tussen 6 en 27 juni verschijnt.

