De kwartaalomzet van VMware is met 600 miljoen dollar gedaald in Q2. De resultaten zijn dus ver verwijderd van Q1 2024, dat met 3,28 miljard omzet een record zette. In het eerste volledige kwartaal waarin het bedrijf onder Broadcom is gehuisvest, zijn er echter ook positievere signalen.

CEO Hock Tan vertelde tijdens een conference call dat de integratie van VMware binnen het Broadcom-portfolio voorspoedig verloopt. “We hebben de product-SKU’s gemoderniseerd van 8.000 disparate SKU’s naar vier core product offerings.” Tan concludeert dat de overgang naar een abonnementsmodel goed gaat.

Klanten boeken massaal, kosten zwaar gedrukt

Zogeheten ‘forward bookings‘ blijken een vetpot te zijn voor Broadcom. 3.000 van de grootste 10.000 VMware-klanten hebben al voor meerdere jaren bijgetekend. Na het effectief herstarten van het VMware-partnernetwerk dit jaar heeft Broadcom daardoor al 1,9 miljard dollar aan boekingen binnen, tegenover 1,2 miljard in het vorige kwartaal.

De lagere kwartaalomzet wordt overigens stevig gecompenseerd door de kostenbesparingen. Na ontslagrondes en het reduceren van het VMware-aanbod zijn de kosten van 2,3 miljard dollar per kwartaal naar 1,6 miljard gezakt. Broadcom verwacht dat dit bedrag eind 2024 1,4 miljard zal zijn, maar ziet kansen voor verdere besparingen richting 1,2 miljard.

VMware in lijn getrokken

We hebben al eerder uitgebreid omschreven hoe Broadcom streng huishoudt bij VMware. Een kerndoel daarbij was en is om de bedrijfstak te laten opereren zoals alle andere Broadcom-divisies. Dat houdt in: kostenbesparingen waar mogelijk en een focus op de meest winstgevende klanten. De bedrijfsmarge, ofwel de behaalde winst per dollar aan omzet, gaat naar verwachting bij VMware in lijn zitten met de rest van Broadcom. Onder de streep is dat waar de divisie intern op zal worden afgerekend.

De gehele software-business binnen Broadcom bestaat uit de overgenomen partijen VMware, CA Technologies en Symantec. Gezamenlijk hebben ze dit kwartaal 5,3 miljard dollar binnengehaald.

