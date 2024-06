Steeds meer cloudspelers trekken naar Spaanse regio Aragon

Microsoft gaat nieuwe datacenters opzetten in de Spaanse regio Aragon. Er wordt een totaalbedrag van 6,69 miljard euro vrijgemaakt.

Cloudspelers tonen duidelijk interesse in de Spaanse regio Aragon. Deze regio situeert zich in het noordoosten van het land, net op de grens met Frankrijk. De regio wordt zelfs al benoemd als een steeds belangrijker cloud computing-knooppunt voor Europa. Het ziet ernaar uit dat de regio op termijn op het niveau van Amsterdam komt te staan, dat (voorlopig) het belangrijkste dataknooppunt van Europa is.

Lees ook: Stop op nieuwe datacenters nekt Nederlandse sleutelrol als dataknooppunt

Azure en AWS

Het groeiend belang komt voort uit nieuwe aangekondigde investeringen vanuit Azure en AWS. Voor Azure doken er recent plannen op voor de bouw van nieuwe datacenters, die een kostprijs van 6,69 miljard euro hebben. Deze plannen zijn bevestigd door de regionale overheid van de Spaanse regio. De volledige bouw zal tien jaar in beslag nemen.

AWS heeft nog grotere plannen voor de regio en overtreft het bedrag ruim met een totaal van 15,7 miljard euro. De cloudspeler wil eveneens starten met het bouwen van datacenters in deze regio. Voor AWS is de regio echter geen onbekend terrein, de cloudspeler heeft al één datacenter gebouwd dat volgens Amazon volledig op hernieuwbare energie draait.

Beide spelers hebben daarnaast interesse in Milaan (Italië). Microsoft maakte bekend 2,1 miljard euro te investeren, terwijl er bij AWS nog geen concreet bedrag is genoemd.

Azure gedwongen positie te verdedigen

De nieuwe investeringen van Microsoft voor Azure tonen in ieder geval dat de cloudspeler niet wil onderdoen voor AWS. In Europa staat er voor Azure dan ook een belangrijke positie op het spel, want de cloudspeler is de favoriete partner van Europese bedrijven. AWS neemt internationaal gezien wel de leiding en maakt nu duidelijk dat het ook in Europa graag aan de positie van Azure komt knabbelen.

Lees ook: Microsoft breidt de bestaande datacenters in Zweden uit